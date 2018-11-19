"يوتلسات" تختار "ايرباص" لتجهيز قمرين اصطناعيين للإرسال التلفزيوني

اختار مشغّل الأقمار الاصطناعية "يوتلسات" مجموعة "ايرباص" لتجهيز قمرين للإرسال التلفزيوني ضمن أسطول "هوت بيرد"، في إطار صفقة تقدّر بمئات ملايين الدولارات، بحسب ما كشفت الشركتان الاثنين.

وتشكّل هذه الصفقة المهمة نبأ حسنا للمجموعة الأوروبية في ظلّ الركود الذي يخيّم على السوق.

وسيحلّ القمران الجديدان اللذان يغطّيان منطقة أوروبا والشرق الأوسط محّل ثلاثة أقمار اصطناعية حالية ذات قدرة أضعف تشغّلها "يوتلسات". ومن المرتقب إطلاقهما في العام 2021.

وتتيح مجموعة الأقمار الاصطناعية "هوت بيرد" بثّ قرابة ألف محطة إلى أكثر من 135 مليون أسرة في أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ومن شأن الإعلان عن هذه الصفقة أن ينشّط سوق الأقمار الاصطناعية التجارية التي تعاني من ركود منذ سنتين بسبب تراجع كبير في الطلبيات. وقال نيكولا شاموسي المدير العام للأنظمة الفضائية في "ايرباص" لوكالة فرانس برس "يا له من نبأ حسن!".

وتعزّز هذه الصفقة المكانة الرائدة للمجموعة الأوروبية في مجال الأقمار لاصطناعية العاملة بالدفع الكهربائي التي تتيح نقل شحنة أكبر بالزنة عينها محلّ الوقود المستخدم في الأقمار التقليدية.

وقال رودولف بلمير المدير العام لـ "يوتلسات" إنه "من النادر القيام بطلبية بهذا الحجم خصوصا في ظلّ الانكماش الحالي في السوق"، مشيرا إلى أنهما "قمران اصطناعيان بدفع كهربائي قويان جدا يقدمان إرسالا أفضل نوعية".