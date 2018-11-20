إصابة شرطي في هجوم بسكين في بروكسل

أصيب شرطي بجروح بعدما هاجمه شخص يحمل سكينا بالقرب من مركز الشرطة الرئيسي في بروكسل صباح الثلاثاء، بحسب ما أفادت متحدثة باسم الشرطة.

ويتزامن الهجوم مع اليوم الثاني لزيارة الدولة التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بلجيكا وسط استذكار البلدين اعتداءات باريس وبروكسل الدامية التي وقعت عامي 2015 و2016.

وطعن المهاجم الشرطي خارج مركز الشرطة الرئيسي الساعة 5,30 بالتوقيت المحلي (04,30 ت غ)، بحسب ما أفادت الناطقة باسم الشرطة إلسي فان دي كير وكالة فرانس برس.

وقالت إن الشرطي أصيب بجروح طفيفة ونقل إلى المستشفى.

وأضافت أن "زملاءه ردوا بإطلاق النار على المهاجم الذي تمت السيطرة عليه" دون أن تتعرض حياته إلى الخطر.

ورفضت الناطقة باسم الشرطة تأكيد تقرير أوردته وسائل إعلام محلية بأن المهاجم هتف "الله أكبر" أثناء الحادثة.

ومن المفترض أن يزور ماكرون في وقت لاحق الثلاثاء حي مولنبيك في بروكسل، حيث أقام عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين نفذوا اعتداءات باريس عام 2015 التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.