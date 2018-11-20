اليابان تؤكّد أنّ غصن أوقف بشبهة التهرّب الضريبي.. وفرنسا: لا أدلة على احتياله على أراضينا

أكّدت النيابة العامّة في طوكيو الثلاثاء أنّ رئيس مجلس إدارة تحالف "رينو-نيسان-ميسوبيشي" لتصنيع السيارات كارلوس غصن أوقف الإثنين في العاصمة اليابانية بشبهة التهرّب الضريبي بعدما صرّح طوال خمس سنوات عن مدخول أقلّ من مدخوله الحقيقي.

وقالت النيابة العامّة في بيان إنّ عملاق صناعة السيارات البالغ من العمر 64 عاماً صرّح عن تحقيقه مدخولاً بين حزيران 2011 وحزيران 2015 يناهز 4,9 مليارات ين (51,5 مليون دولار) في حين أنّ مدخوله الحقيقي خلال هذه الفترة كان ضعف ذلك المبلغ تقريباً أي حوالى 10 مليارات ين.

وغصن، اللبناني الأصل المولود في البرازيل والذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، هو في آن معاً رئيس مجلس إدارة "نيسان" والرئيس التنفيذي لشركة "رينو" كما يقود التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي.

وإثر توقيفه الإثنين، قالت نيسان وميتسوبيشي إنّهما تعتزمان إقالته، بينما قالت رينو إن مجلس إدارتها سيجتمع لبحث الأمر، في سقوط مدوٍّ وصادم لأحد أكبر رجال الأعمال في العالم.

وأحدث توقيف غصن صدمة في قطاع صناعة السيارات الذي يعتبر فيه شخصية بارزة غيّرت مصير العديد من شركات تصنيع السيارات الكبرى.

وغداة توقيفه خسرت أسهم مجموعتي "نيسان" و"ميتسوبيشي" حوالى 6% في افتتاح جلسة التداولات في بورصة طوكيو صباح الثلاثاء.

من جهة ثانية، أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء أنها لم تجد أدلة على احتيال ضريبي من جانب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي في فرنسا.

وقال وزير الاقتصاد برونو لومير لإذاعة فرانس إنفو إنه طلب إجراء تحقيق في قضية ضرائب غصن، فور تبلغه بتوقيف الأخير في اليابان لكن التحقيق لم يظهر "شيئا بشكل خاص بشأن وضعه الضريبي".

وتسبب توقيف غصن في اليابان بشبهة مخالفات مالية بصدمة في قطاع صناعة السيارات وأثار تساؤلات بشأن مصير التحالف الذي يضم نيسان وميتسوبيشي ورينو.

وأعلنت كل من رينو وميتسوبيشي إنهما ستطلبان إقالة غصن من رئاسة مجلس الإدارة.

ويلتقي مجلس إدارة رينو الثلاثاء لمناقشة مصيره.

وقال لومير إن غصن الذي يتولى منصب المدير التنفيذي لرينو "لم يعد بحكم الأمر الواقع في موقع يخوله قيادة المجموعة" ودعا إلى "قيادة مرحلية".

وقال إنه سيلتقي الثلاثاء مع ممثلي الدولة في رينو لمناقشة المسألة.

وتمتلك الدولة الفرنسية 15 بالمئة من أسهم المجموعة.