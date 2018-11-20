روسيا تندد بـ"التدخل" في انتخابات رئيس منظمة انتربول

ندد الكرملين الثلاثاء بـ"التدخل" في انتخاب رئيس جديد لمنظمة انتربول بعد معارضة صدرت خصوصا من أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي لتولي جنرال روسي رئاسة منظمة الشرطة الدولية.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هذا تدخل في العملية الانتخابية، في الانتخابات المتعلقة بمنظمة دولية" تعليقا على بيان لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.

وستصوت وفود من الدول الأعضاء في انتربول الأربعاء لاختيار الرئيس المقبل للمنظمة التي تتخذ من فرنسا مقرا لها خلال اجتماع في دبي.

ويدعو كثيرون المنظمة الدولية إلى رفض ترؤس المسؤول في وزارة الداخلية الروسية ألكسندر بروكوبتشوك المنظمة على خلفية المخاوف من إمكانية استغلال موسكو ذلك لاستهداف معارضيها السياسيين.

ويعد نائب رئيس المنظمة بروكوبتشوك الأوفر حظا لتولي المنصب.

وفي بيان الاثنين، دعا أعضاء مجلس الشيوخ جين شاهين وروجر ويكر وكريس كونز وماركو روبيو الجمعية العامة التابعة لإنتربول إلى رفض ترشح بروكوبتشوك.

وقالوا إن "روسيا تستغل إنتربول مرارا لتصفية حساباتها ومضايقة المعارضين والصحافيين" مشيرين إلى أن بروكوبتشوك "تورط شخصيا في استراتيجية الترهيب هذه".

وأما المرشح الثاني، فهو الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، الذي كان رئيسا بالإنابة منذ أن فقد أثر رئيسها السابق مينغ هونغوي في بلده الصين الشهر الماضي. وأبلغت بكين انتربول لاحقا أن مينغ استقال من منصبه بعدما تم توجيه اتهامات إليه بقبول رشاوى.