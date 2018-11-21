اللواء ابراهيم: دحر الارهاب ومكافحة خلايا العدو الإسرائيلي هو الهاجس

شدد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على أن دحر الارهاب ومكافحة خلايا العدو الإسرائيلي هو الهاجس والهدف.

ووجه ابراهيم أمر اليوم لعسكريي المديرية العامة للأمن العام، عشية عيد الاستقلال الماسي الخامس والسبعين للبنان، وجاء فيه "أيها العسكريون، من حق اللبنانيين عليكم، ومن واجبكم أن تقوموا بعملكم استنادا الى القوانين وبروحية القسم الذي اديتموه، فلا تعسف باستعمال السلطة، ولا استقواء على ضعيف، ولا عنصرية او تمييز في التعاطي الوظيفي على أي كان مهما كان لونه أو عرقه أو دينه، وكل مخالفة لهذه القيم الأساسية، التي تأسس لبنان عليها والتزم بها مع شركائه في المجتمع الدولي، ستواجه بأشد العقوبات المسلكية،".

وأكد ان "لا سقف أو حصانة لأي من العسكريين سوى القانون"، مشددا على أن "لا الواسطة ستحمي أي مخل بواجباته، أو أي ناكث بقسمه".

وأضاف "لا مكان للرشوة والفساد في المديرية العامة للأمن العام، وهذا ليس شعارا للتداول بل مسارا اثبتناه بالممارسة والواقع، ومن تورط أو اشترك أو كان له ارتباط او ضلوع بما هو مخالف للقوانين، مصيره القضاء والعدالة".

وجزم ابراهيم أن "هاجس الامن العام يبقى الاساس للمرحلة المقبلة دحر الارهاب وضرب مفاعيله وأدواته، ومكافحة خلايا العدو الإسرائيلي في كل اشكالها ومنعه من استهداف لبنان أو اعتماده حقل تجارب على حساب البشر والحجر".