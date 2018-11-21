الرؤساء الثلاثة يحيون الذكرى الـ75 للاستقلال على وقع شلل اقتصادي وسياسي

الرؤساء الثلاثة يحيون الذكرى الـ75 للاستقلال على وقع شلل اقتصادي وسياسيRead this story in English
أحيا لبنان اليوم الاربعاء ذكرى الـ75 لعيد الاستقلال في وزارة الدفاع في اليرزة بحضور رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب وقائد الجيش.
ووضع الرئيس ميشال عون النصب التذكاري للمناسبة.
وألقى قائد الجيش جوزيف عون كلمة قال فيها "بقدر ما تبعث فينا هذه الذكرى مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجادنا ومآثرنا، بقدر ما تستوقفنا لاستقراء التاريخ واستخلاص العبر".
وفيما أكد ان "الاستقلال جاء تتويجا لملاحم تاريخية امتدت عبر أجيال متعاقبة"، شدد عون على أن "الاهم يبقى واجبنا في استكمال السيادة، في معارك قد يكون بعضها سلميا وبعضها الآخر دمويا، ليتجسد الاستقلال واقعا".
وتوجه قائد الجيش إلى عون بالقول "على عاتق عهدكم مسؤوليات جسام ملقاة، ليس أقلها استكمال المهمات الوطنية. فمسيرة وطننا بكل تعقيداتها أثمرت دولة، مع كل الضغوط التي عرفتها، نجحت في بلورة نموذج مجتمعي متطور".
وتابع "وجب علينا أن نحمي المكاسب وأن نرتقي بها، على رأسها الدولة بمؤسساتها، باعتبارها الضامن الوحيد لاستمرارية المجتمع وتماسكه، وأمنه الذي نجحت القوى العسكرية والامنية في ارسائه املا في استثماره في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية حفاظا على ما تحقق من انجازات ومكاسب".
وتوجه إلى للعسكريين قائلا "شعبكم اليوم يتطلع اليكم بفخر وإباء بعدما دحرتم الارهاب بوجهه العسكري ودمرتم البنية التحتية لخلاياه الامنية، في الوقت الذي بقيت قبلة أعينكم الحدود الجنوبية حيث العدو الاساسي".
وأكد أن "الانتصارات تفرض علينا مزيدا من اليقظة في ظل التطورات الاقليمية بتداعياتها الداخلية، في موازاة تحررنا من أعباء الماضي الثقيل في مسيرة النهوض بالمؤسسة، مستقبلكم ومستقبل اولادكم".
ودعا عون اللبنانيين الى تجديد ثقتهم بالجيش، "الذي كان وسيبقى الى جانبكم سندا لكم للوصول الى تحقيق الأمان الكامل وترسيخ شروط الحياة الطبيعية المنتظمة بشكل دائم".
وتأتي ذكرة الاستقلال لهذه السنة على وقع جمود اقتصادي وسياسي وعراقيل تعطل عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية.
Lebanon is not an independent state. It is shameful to mark/celebrate an independence day when the whole world knows and sees on a daily basis that Lebanon is ruled by a criminal terrorist iranian militia.
Lebanon is free of terrorism threat and Israeli occupation..... thanks to the army and the resistance.
Thank you southern for being patriotic and for posting under the southern alias; one of 121 other aliases that you have.
I was not surprised to learn that thanks to the army and the resistance Lebanon is free of terrorism and occupation. In fact, today and while having shawarma sandwiches at Barbar, I was reiterating the same rhetoric to my sunni and christian traitor friends from university who think that thanks to the resistance Lebanon is occupied by iran.
I could not write this comment without thanking you for your contributions to humanity, the environment and to my own personal development. I am who I am because of you.
Thank you Southern; you are one in a million.
Hahaha good one!
The only people who were keeping the situation under control were the ottomans, sure they had their flaws but the tribal mentality was immediately crushed by the Sultan.... looks at the French’s legacy... ain’t good at all. Not sure Erdogan the populist is also the answer for his own country. We are still suffering because of the West, WWI and it’s stigmates a century later.