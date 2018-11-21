الرؤساء الثلاثة يحيون الذكرى الـ75 للاستقلال على وقع شلل اقتصادي وسياسي

أحيا لبنان اليوم الاربعاء ذكرى الـ75 لعيد الاستقلال في وزارة الدفاع في اليرزة بحضور رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب وقائد الجيش.

ووضع الرئيس ميشال عون النصب التذكاري للمناسبة.

وألقى قائد الجيش جوزيف عون كلمة قال فيها "بقدر ما تبعث فينا هذه الذكرى مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجادنا ومآثرنا، بقدر ما تستوقفنا لاستقراء التاريخ واستخلاص العبر".

وفيما أكد ان "الاستقلال جاء تتويجا لملاحم تاريخية امتدت عبر أجيال متعاقبة"، شدد عون على أن "الاهم يبقى واجبنا في استكمال السيادة، في معارك قد يكون بعضها سلميا وبعضها الآخر دمويا، ليتجسد الاستقلال واقعا".

وتوجه قائد الجيش إلى عون بالقول "على عاتق عهدكم مسؤوليات جسام ملقاة، ليس أقلها استكمال المهمات الوطنية. فمسيرة وطننا بكل تعقيداتها أثمرت دولة، مع كل الضغوط التي عرفتها، نجحت في بلورة نموذج مجتمعي متطور".

وتابع "وجب علينا أن نحمي المكاسب وأن نرتقي بها، على رأسها الدولة بمؤسساتها، باعتبارها الضامن الوحيد لاستمرارية المجتمع وتماسكه، وأمنه الذي نجحت القوى العسكرية والامنية في ارسائه املا في استثماره في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية حفاظا على ما تحقق من انجازات ومكاسب".

وتوجه إلى للعسكريين قائلا "شعبكم اليوم يتطلع اليكم بفخر وإباء بعدما دحرتم الارهاب بوجهه العسكري ودمرتم البنية التحتية لخلاياه الامنية، في الوقت الذي بقيت قبلة أعينكم الحدود الجنوبية حيث العدو الاساسي".

وأكد أن "الانتصارات تفرض علينا مزيدا من اليقظة في ظل التطورات الاقليمية بتداعياتها الداخلية، في موازاة تحررنا من أعباء الماضي الثقيل في مسيرة النهوض بالمؤسسة، مستقبلكم ومستقبل اولادكم".

ودعا عون اللبنانيين الى تجديد ثقتهم بالجيش، "الذي كان وسيبقى الى جانبكم سندا لكم للوصول الى تحقيق الأمان الكامل وترسيخ شروط الحياة الطبيعية المنتظمة بشكل دائم".

وتأتي ذكرة الاستقلال لهذه السنة على وقع جمود اقتصادي وسياسي وعراقيل تعطل عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية.