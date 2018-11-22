الجبير يؤكد أن ولي العهد السعودي "خط أحمر" في التحقيق حول قتل خاشقجي

اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأربعاء أن الدعوات إلى تحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية في قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي تشكل "خطا أحمر".

وقال الجبير في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي" البريطاني إنّه لن يتم التسامح مع أي نقاش يحط من شأن ولي العهد أو والده العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف "في المملكة العربية السعودية، حكومتنا خط أحمر. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد هما خط أحمر". وأشار إلى "أنهما يمثلان كل مواطن سعودي، وكل مواطن سعودي يمثلهما، ولن نقبل أي نقاش يشوّه سمعة ملكنا أو ولي عهدنا".

وشدد الجبير على أنّ ولي العهد لا علاقة له بجريمة القتل، قائلا "كنا واضحين جدا. وفتحنا تحقيقا ما زال مستمرا وسنعاقب الأفراد المسؤولين".

كما طلب من تركيا توفير المعلومات التي تملكها ووقف إرسالها إلى وسائل الإعلام.

واعتبر وزير الخارجية السعودي أن مقتل الصحافي كان "عملية خارجة عن السيطرة" لعناصر مخابرات.

وتجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الانتقادات بسبب تصريحاته بشأن مقتل خاشقجي، وأشاد بالسعودية مقدّمًا لها الشكر على مساعيها لإبقاء أسعار النفط منخفضة.

وواجه ترامب انتقادات لأنّ بيانه الذي صدر بلهجة غير معتادة الثلاثاء تجاهل قتل خاشقجي بسبب ما وصفها بأنها مصالح استراتيجية واقتصادية أكثر أهمية.

قتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول وقطعت جثته بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول. وكان مقيما في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست، ودأب على انتقاد ولي العهد السعودي.

وبعد نفي طويل، أقرت السلطات السعودية بالمسؤولية عن مقتله، وقالت إنها اعتقلت 21 شخصا. إلا أن تحليلا للسي آي ايه تم تسريبه إلى الإعلام الأميركي اشار بأصابع الاتهام لولي العهد الذي يقيم علاقات وثيقة مع البيت الأبيض.