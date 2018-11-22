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لبنان يحتفل بالذكرى الـ75 للاستقلال: عرض عسكري واستقبالات في بعبدا

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من Naharnet Newsdesk 10:37 ,2018 تشرين الثاني 22
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احتفل لبنان اليوم الخميس بعيد الاستقلال الـ75، حيث أقيم عرض عسكري في جادة شفيق الوزان- بيروت، بحضور الرؤساء الثلاثة وعدد من القادة العسكرية وبمشاركة شخصيات سياسيّة ودينية ودبلوماسية، قبل تقبل التهاني في قصر بعبدا للمناسبة.

وعند التاسعة، وصل رئيس الجمهورية ميشال عون وكان في استقباله وزير الدفاع وقائد الجيش، وعزفت له الموسيقى لحن التعظيم والنشيد الوطني اللبناني، واطلقت المدفعية احدى وعشرين طلقة ترحيبا واطلقت ابواق البواخر العسكرية لمدة نصف دقيقة، ثم توجه الى النصب التذكاري لضريح الجندي المجهول حيث وضع اكليلا من الزهر واضاء شعلة الاستقلال وعزفت الموسيقى معزوفة تكريم الموتى ولازمة النشيد الوطني ولازمة نشيد الشهداء.

وبعدما حيا علم الجيش، صعد الرئيس عون ووزير الدفاع الى سيارة جيب عسكري مكشوف وخلفهما قائد الجيش مستقلا سيارة مكشوفة، واستعرض الوحدات المشاركة، ثم حيا المشاركين في الاحتفال واخذ رئيس الجمهورية مكانه على المنصة ايذانا ببدء العرض العسكري.

وقام تشكيل جوي بالمرور فوق منطقة العرض حاملا العلم اللبناني وشعار الجيش، ثم عرض فيلم لمدة ثماني دقائق من انتاج مديرية التوجيه، بعدها مر تشكيل جوي مجددا متخذا شكل الارزة اللبنانية، واطلقت مجموعة من البالونات بألوان العلم اللبناني وعلم الجيش.

ثم بدء العرض العسكري، قبل الانتقال الى قصر بعبدا للمشاركة في استقبالات الاستقلال، حيث حضر رؤساء الجمهورية السابقين باستثناء الرئيس السابق إميل لحود، ورؤساء الحكومات السابقين أيضا، فيما تغيب رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الذي وصف المناسبة بـ"البائسة".

كذلك، تغيب عن المناسبة كل من رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل.

وهنأ عدد من السفراء الرؤساء الثلاثة، من بينهم السفيرة الاميركية.

كما قدم السفير السوري علي عبد الكريم علي التهنئة، على وقع انسحاب الرئيس الحريري كما جرت العادة تفاديا لمصافحته.

مصدرنهارنت
لبنان
التعليقات 4
Thumb s.o.s 10:49 ,2018 تشرين الثاني 22

What a joke of a commemoration, the so-called president is himself a vassal to Iran.

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Thumb thepatriot 17:39 ,2018 تشرين الثاني 22

Please bring back the French!

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Missing rabiosa 17:55 ,2018 تشرين الثاني 22

Bringing back the French might be the only possible solution. The country cannot function as is. Either partition or return of the French. Take your choice. We can keep our culture and traditions and what have you, but scrap all political parties of power, remove all government heads appoint a "French Governor". Then maybe we have 4 elected MPs who will serve int he french parliament just like some other French territories do right now. Everything else will be run by the french. Scrap the LL pound and use Euro, and become overseas French citizens.

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Thumb s.o.s 19:36 ,2018 تشرين الثاني 22

You should visit Mayotte, Reunion, Guadeloupe, or Cayenne and see the ti3teer. Lebanon needs a strong leadership, not the French softies. An Ottoman boot on the neck of these thieves and terrorists would do the trick. Bring back the Sultan :)

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