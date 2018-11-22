بري متشائم من الوضع الحكومي: تم تجاوز طرح باسيل

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تشاؤمه من ما آلت اليه الامور المتعلقة بالحكومة مؤخرا، رافضا اتهام الثنائي الشيعي بعرقلة مسار التشكيل.

وأعلن بري أمام زوّاره بحسب صحيفة "الجمهورية" انه كان يعلّق الأمل على أن يجد الطرح الذي قدّمه للوزير جبران باسيل سبيلاً للسَير به لحلّ أزمة التأليف، "لكن مع الأسف تمّ تجاوزه".

وقال "طبّقوا هذا المخرج كما يريدون، وأنا من جهتي لا أخجل بالمخرج الذي طرحته، والذي كان برأيي سيؤدي الى حل يكمّل سلسلة الحكومة".

ورفض برّي ما ذهبَ إليه البعض من اتهام "الجانب الشيعي بشِقّيه حركة أمل وحزب الله بأنه لا يريد حكومة"، قائلا "الحمدلله ان ليس بين النواب السنّة الستّة أيّ نائب شيعي. في أيّ حال، فليقولوا ما يريدون. المشكلة معروف أين مكانها، وكل الناس تعرف اننا قدّمنا كل تسهيل من أول الطريق، وضَحّينا على حساب حصتنا".

وردا على سؤال الى أين تتجه الامور حالياً؟ قال بري "حقيقة، لا جواب عندي. الآن رَقّدوها وهَمّدوها، يمكن الآن عَم يرتاحو. وكَم من الوقت سيرتاحون؟ لا أعرف، وكم يتحمّل البلد؟ لا أعرف".

وحين سئل، يعني الحكومة طارت؟ فاكتفى بالقول: شو شايف إنت؟