حسين الحسيني يحجم عن المشاركة في احتفالات الاستقلال "البائسة"

لم يشارك رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني في احتفالات عيد الاستقلال الـ75 "البائس"، التي أقيمت صباح الخميس في جادة شفيق الوزان وقصر بعبدا.

وكان قد أصدر عشية الاستقلال بيانا جاء فيه "لمّا كنت أشارك عموم اللبنانيين في شعورهم بأن الاحتفال في هذه المناسبة كأن فيه تصديقٌ للقول بأن الاستقلال إسمٌ بلا مُسمّى، وذلك مع ما سبق هذا الاحتفال ويرافقه وينذر به من الإسترسال في التفريط بحقّ لبنان واللبنانيين".

وأضاف "وهذا في الوقت الذي يظهر فيه استقلال لبنان ضرورة إنسانية لا حقاً دولياً وحسب، أجدني مضطرا لعدم المشاركة في هذا النشاط البائس".

واحتفل لبنان اليوم بذكرى الاستقلال في عرض عسكري أقيم صباحا قبل الانتقال الى قصر بعبدا لاستقبال التهاني بمشاركة الرؤساء الثلاثة.

وتأتي المناسبة على وقع جمود اقتصادي يعيشه البلد، وشلل في مساعي تشكيل الحكومة.