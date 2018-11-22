اتفاق مؤقت بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا حول العلاقات ما بعد بريكست

أعلن رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الخميس أن فريقي التفاوض من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا توصلا الى اتفاق حول علاقتهما بعد بريكست بشكل مشروع "إعلان سياسي" ينبغي المصادقة عليه خلال قمة الاحد.

وقال توسك إن المفوضية الاوروبية أبلغته بموافقتها على الاعلان السياسي حول العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي.

وأضاف "لقد ارسلت الى المفوضية مسودة الاعلان السياسي حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا" مضيفا "لقد أبلغني رئيس المفوضية (جان كلود يونكر) أنه تمت الموافقة عليه على مستوى المفاوضين، وعلى المستوى السياسي بشكل مبدئي".

وأوضح أنه لا يزال يتعين على قادة الاتحاد الاوروبي إقرار النص الذي سيرفق بمشروع اتفاق حول بنود خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وهذا النص الذي سيرفق بمعاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "يحدد أسس شراكة واعدة وموسعة ومعمقة ومرنة" في مجالات التجارة والسياسة الخارجية والدفاع والامن بحسب النص الواقع في 26 صفحة والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وأفاد الاتفاق أيضا أن الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 29 آذار 2019 يمكن ان تمدد حتى نهاية 2022.

وهذه الفترة الانتقالية يفترض أن تتيح التحضير لمرحلة ما بعد بريكست وخصوصا العلاقة المستقبلية الاقتصادية والتجارية بين بريطانيا والدول ال27 في الاتحاد الاوروبي.

لكن المفوضية أعلنت لاحقا أنه لا يزال يجب العمل لحل مسألتي جبل طارق والصيد في اطار اتفاق بريكست.

وفور الاعلان عن الاتفاق، أفادت الحكومة البريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستتحدث أمام مجلس العموم الخميس.

وقالت الوزيرة البريطانية المكلفة شؤون العلاقات مع البرلمان اندريا ليدسوم الخميس إن "رئيسة الوزراء ستدلي بكلمة أمام مجلس العموم في وقت لاحق خلال النهار".

وأشاع الاعلان عن الاتفاق أجواء ايجابية في أسواق المال البريطانية حيث ارتفع الجنيه الاسترليني الخميس أكثر من 1% أمام الدولار.