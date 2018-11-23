تركيا: ترامب ينوي غض النظر عن جريمة قتل خاشقجي

تركيا: ترامب ينوي غض النظر عن جريمة قتل خاشقجيRead this story in English
اعتبرت تركيا الجمعة أن تصريحات دونالد ترامب حول جريمة قتل جمال خاشقجي تدل على أن الرئيس الأميركي ينوي "غض النظر" بشأن هذه القضية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مقابلة مع قناة "سي ان ان-ترك" انه "بطريقة ما يقول ترامب +سأغض النظر+" بشأن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، لافتا إلى دعم ترامب المتواصل للسعودية التي التزمت بعقود بمليارات الدولارات من الاسلحة الأميركية.
وقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع تشرين الأول/اكتوبر الفائت.
ويأتي دعم ترامب رغم الغضب الدولي إزاء جريمة قتل الصحافي التي أساءت إلى صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.
وقلل ترامب الثلاثاء من أهمية استنتاج وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بأن ولي العهد قد يكون متورطا في القتل. وقال في بيان "ربما كان ولي العهد (السعودي) على علم بهذا الحادث المأساوي، ربما نعم وربما لا".
وتعرض ترامب لانتقادات واسعة إزاء ما وُصف بأنه أولويات تجارية جعلته يبدو وكأنه يحشد لمصلحة الرياض مما أثار احتمال تحرك قوي في الكونغرس ضد المملكة.
Erdogan is losing it lol
the US and Turkey are both NATO allies but somehow they feel like foes.... Gulen is harbored in PA, the Saudi Crown Prince is a red line, Trump doesn't care about Erdo's feelings and popularity.
Trump doesn't, but Congress care, and who is trump without the Congress?? Irrelevant.
Congress is the red line for Trump and your evil Guardians Muslims. File isn't closed until Congress decides so.
Btw, middle term elections was devastating for Republicans! Lol... it says something for you evil Muslims? We can't wait to see the fall of your cheap stooge (Trump)! His big headache starts on January 2019! God bless America.