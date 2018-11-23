الحجار: اعتبار النواب السنة المستقلين كتلة فيه تجاوز للصلاحيات

رأى النائب في كتلة "المستقبل" محمد الحجار أن اعتبار النواب السنة المستقلين كتلة فيه تجاوز للاصول والصلاحيات، لكنه أعلن عن وجود بعض الحلول التي يجري العمل عليها.

وقال الحجار في حديث الى اذاعة صوت لبنان 93.3 "التشكيلة الحكومية كانت جاهزة والجميع كان ينتظر الإعلان عن مراسيمها من قصر بعبدا لولا ظهور العقدة السنية التي كانت مخفية والتي وضعها حزب الله على الطاولة".

ورأى أن "هذا الفريق يريد ان يقول ان التوقيع الأخير على تشكيل الحكومة هو له".

وأضاف "حزب الله وحده يُسأل عن أسباب هذا التصرف وليس رئيسي الجمهورية والحكومة"، مشددا على ان الحزب هو المعطل الوحيد.

وفيما لفت الى "لا أحد ينكر تمثيل النواب السنة المستقلين ولكنهم لا يشكلون كتلة نيابية"، اعتبر الحجار ان "اعتبارهم كذلك فيه تجاوز للأصول والصلاحيات التي يؤلف من خلالها الرئيس المكلف الحكومة ويوافق عليها رئيس الجمهورية".