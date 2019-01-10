أسعار النفط تتراجع في آسيا غداة ارتفاع كبير

تميل أسعار النفط إلى الانخفاض في آسيا الخميس بسبب عمليات سحب أرباح بعد تسجيلها ارتفاعا كبيرا مرتبطا خصوصا بإعلان سعودي عن خفض الإنتاج.

وحوالى الساعة 03,00 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم شباط/فبراير 55 سنتا ليبلغ سعره 51,81 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم آذار/مارس فقد تراجع 49 سنتا وبلغ إلى 60,95 دولارا.

وكان سعر برميل برنت أغلق الأربعاء على 61,44 دولارا في سوق المبادلات في لندن، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2,72 دولار.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أعلن الاربعاء أن المملكة ستخفض صادراتها بمقدار 800 ألف برميل يوميا الى 7,2 ملايين برميل يوميا في كانون الثاني/يناير 2019 مقابل ثمانية ملايين برميل يوميا في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

ومن المقرر ايضا اعتماد خفض اضافي يبلغ مئة ألف برميل يوميا في شباط/فبراير.

وعلى الرغم من عمليات سحب الأرباح، بقي سعر برميل النفط الخفيف أكثر من 51 دولارا وبرميل برنت أكثر من ستين دولارا. وكانت أسعار النفط الخفيف وبرنت تراجعت إلى أدنى مستوى لهما منذ أكثر من عام الشهر الماضي.

وأشار ستيفن إينيس المحلل في مجموعة "اواندا" إلى "تأثير أجواء التفاؤل" بعد الإعلان السعودي وكذلك الأنباء المتعلقة بالمفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن.

وأكدت وزارة التجارة الصينية الخميس أن المفاوضات التجارية الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام بين الصينيين والأميركيين في بكين سمحت "بإرساء أسس" اتفاق.

وقال إينيس إن "اتفاقا تجاريا يمكن أن يساعد في خفض القلق المرتبط بتباطؤ النمو".

فالنزاع التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم له عواقب كبيرة خارج حدود البلدين. وقد حذر البنك الدولي الثلاثاء من هذا التوتر الذي "بات يؤثر على النشاط في العالم".

وقال أيهان كوسه الخبير الاقتصادي في البنك الدولي لوكالة فرانس برس إن "تسوية الخلافات بينهما ستكون مهمة جدا للطريقة التي سيسير فيها الاقتصاد العالمي هذه السنة".