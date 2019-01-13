حسن خليل من بعبدا: إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح

أكد وزير المال علي حسن خليل من قصر بعبدا ان إعادة هيكلة الدين غير مطروح.

وقال بعد اجتماع مالي عقد الاحد في بعبدا حضره رئيس الحكومة سعد الحريري "نؤكد ان اعادة هيكلة الدين العام غير مطروح والدولة ملتزمة المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي سندات الدين ومقيدة بسداد المستحقات بالتواريخ المحددة".

وأعلن أن المجتمعون ناقشوا "تنفيذ الاصلاحات حول ما التزمت به الدولة في مؤتمر سيدر منها ضبط الانفاق العام وخفض عقد الموازنة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام".

وأثار تصريح خليل لصحيفة "بلومبرغ" بلبلة في الاوساط الاقتصادية، إذ استخدم الوزير مصطلح "إعادة هيكلة" الدين العام (restructuring) بدل "إعادة جدولته" (rescheuling).

وقال خليل "إن الوزارة تعد خطة للتصحيح المالي تتضمن إعادة هيكلة للدين العام"، مضيفا أن الخطة لم يُكشف عنها لأي طرف.

ولفت الى أن "هذا الأمر يحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء، إشراك الكتل النيابية، ومصرف لبنان، المصارف... وغيرهم ممن هم معنيون بالحلول التي سنقترحها لتجنيب لبنان التطورات الدراماتيكية".