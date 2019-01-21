العثور على بقايا صاروخ اسرائيلي في قضاء زحلة

تم العثور على بقايا صاروخ في ارض زراعية في وادي حوش الغنم - قضاء زحلة، ، نتيجة الغارات الاسرائيلية ليلا على سوريا، وتصدي الدفاعات الجوية لها.

وليست المرة الاولى التي يعثر فيها على بقايا صواريخ في مناطق لبنانية نتيجة الغارات الاسرائيلية على سوريا.

وفي الأشهر الأخيرة، شنت اسرائيل ضربات جوية عديدة على أهداف عسكرية إيرانية ومواقع أسلحة يفترض أن تسلم إلى حزب الله.

وأعلنت اسرائيل الاثنين انها استهدفت في وقت مبكر الاثنين مواقع للنظام السوري وايران في سوريا، "ردا" على اطلاق الايرانيين صاروخ أرض أرض، ما اسفر عن مقتل 11 مقاتلا بينهم سوريان بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتحدث الجيش الروسي عن مقتل اربعة جنود سوريين واصابة ستة فيما لفت المرصد السوري الى مقتل 11 مقاتلا بينهم سوريان.

وكان الاسرائيليون اتهموا ايران، بانها اطلقت الاحد صاروخ ارض ارض من سوريا على الشطر المحتل من هضبة الجولان. وقال الجيش الاسرائيلي انه تم اعتراض هذا الصاروخ بواسطة منظومة "القبة الحديدية".