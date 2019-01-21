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باسيل: الحريري وافق على أكثر من طرح حكومي

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من Naharnet Newsdesk 17:24 ,2019 كانون الثاني 21
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أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أبدى موافقته على أكثر من طرح لتشكيل الحكومة.

وقال باسيل بعد لقائه الحريري الاثنين في بيت الوسط "هناك افكار عدة يتم البحث بها، وكلها قابلة للنقاش والحريري ابدى موافقته على اكثر من فكرة".

وأضاف أنّ "هناك امكانية حقيقية للعمل كي تشكل الحكومة في حال كانت هناك نوايا لذلك، وسيجري الحريري الاتصالات اللازمة في اليومين المقبلين لمتابعة الموضوع".

وكانت تقارير تحدثت عن ان رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه باسيل انهما سيضغطان على الحريري للقبول بصيغة الـ32 وزيرا، والا سيكون عليه ان يقدم حلا نهائيا يرضي الجميع، وسط احتمال أن يلجأ رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي، والتي تعتبر تهديد للحريري بسحب التكليف منه.

لبنانسعد الحريري
التعليقات 2
Thumb whyaskwhy 17:32 ,2019 كانون الثاني 21

When Bashar says its ready then you two can give your thoughts not a second before hand.

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Thumb lebanonforever 00:00 ,2019 كانون الثاني 22

The midget and the giant!

Just eat him Saad.. gobble up that little worm!

Bala khebiz.. kelou bala mele7...

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