باسيل: الحريري وافق على أكثر من طرح حكومي

أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أبدى موافقته على أكثر من طرح لتشكيل الحكومة.

وقال باسيل بعد لقائه الحريري الاثنين في بيت الوسط "هناك افكار عدة يتم البحث بها، وكلها قابلة للنقاش والحريري ابدى موافقته على اكثر من فكرة".

وأضاف أنّ "هناك امكانية حقيقية للعمل كي تشكل الحكومة في حال كانت هناك نوايا لذلك، وسيجري الحريري الاتصالات اللازمة في اليومين المقبلين لمتابعة الموضوع".

وكانت تقارير تحدثت عن ان رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه باسيل انهما سيضغطان على الحريري للقبول بصيغة الـ32 وزيرا، والا سيكون عليه ان يقدم حلا نهائيا يرضي الجميع، وسط احتمال أن يلجأ رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي، والتي تعتبر تهديد للحريري بسحب التكليف منه.