الجنرال فوتيل في لبنان: لتعزيز الشراكة اللبنانية الاميركية

على مدى يومي 21 و 22 كانون الثاني 2019 ، التقى قائد المنطقة المركزية الوسطى، الجنرال جوزف فوتيل، ترافقه السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد، كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

كما التقى فوتيل قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد قوات اليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول. بحسب بيان صادر عن السفارة الاميركية.

وأعاد الجنرال فوتيل خلال اجتماعاته التأكيد على التزام الحكومة الأميركية تعزيز الشراكة اللبنانية الأميركية ودعمها للجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي والوحيد عن لبنان.