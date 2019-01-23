باسيل يستعد لزيارة دمشق قبل آذار المقبل

يستعد وزير الخارجية جبران باسيل لزيارة دمشق في الشهرين المقبلين، وسط تشديده على ضرورة عودة العلاقات بين البلدين بما في ذلك مصلحة للبنان.

وأكّدت مصادر باسيل لصحيفة "الاخبار" التحضير لزيارته سوريا، "مع احتمال أن تحصل قبل القمة العربية في آذار".

وأعلن باسيل خلال الحوار السياسي الذي أُجري معه في "منتدى دافوس الاقتصادي العالمي"، أنّ من "مصلحة لبنان تحقيق الاستقرار في سوريا وبقاء الدولة العلمانية - اللادينية فيها".

وكان باسيل دعا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب لإعادة سوريا الى جامعة الدول العربية، الا أن

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال إن عودة سوريا الى الجامعة تنتظر "التوافق العربي".

وبعد انتهاء أعمال القمة العربية، عاد باسيل ليشدد في مؤتمر صحافي عقده مع أبو الغيط على ضرورة عودة سوريا الى الجامعة العربية، معلنا انه لمس تجاوباً مع فكرة عودتها الى الحضن العربي.

واوضح أن "‏لا تواصل مع سوريا بشأن عودتها الى الجامعة العربية ولا نعرف موقفها من هذا الموضوع بل نعبر عن رأي لبنان لأن عودة سوريا الى الجامعة هو جزء من عودتها الى الحضن العربي".

والفترة الماضية طغت نقاشات حول إمكان دعوة سوريا لحضورها القمة الاقتصادية في بيروت. وجرت محاولات لارجاء انعقادها الى لربيع المقبل موعد انعقاد جلسة جامعة الدول العربية في تونس، للبت في مسألة عودتها.

وعلّقت الجامعة العربية في العام 2011 عضوية دمشق، على خلفية القمع الذي مارسته بحق المتظاهرين ضد النظام السوري آنذاك، قبل تحول التحركات السلمية الى نزاع دام ومدمر لا يزال مستمراً.

إلا أن الفترة الماضية شهدت انفتاحاً عربياً تجاه دمشق تمثل أساساً بزيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة السورية، ليكون أول رئيس عربي يزورها منذ بدء النزاع، ثم إعادة كل من الإمارات العربية والبحرين فتح سفارتيهما في سوريا.