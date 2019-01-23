باسيل يشيد بالاستثمار القطري ويدعو السعودية للقيام بالمثل

أشاد وزير الخارجية جبران باسيل بالاستثمار القطري في لبنان، داعيا الممكلة العربية السعودية وباقي الدول العربية الى القيام بأمر مماثل.

وقال باسيل في مقابلة مع الاعلامية بيكي اندرسون لـCNN من دافوس "القطريون بصدد شراء سندات لبنانية وأدعو الآخرين للقيام بالأمر ذاته لأنه آمن وذو عائد جيد.. تعرفون لبنان وتعرفون أننا مررنا بأسوأ الظروف وخرجنا منها".

وأضاف "نحن نرحب بهم (السعوديون) للقيام بأمر مماثل وأكثر، وأعلم أنهم قاموا بهذا الأمر في السابق، ونحن نشجعهم ونشجع أصدقائنا للمساهمة والمحافظة على استقرار لبنان، والعالم لا يمكنه تحمل لبنان ينهار".

وردا على سؤال حول إن كانت التوترات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل تبقيه مستيقظا بالليل، قال باسيل "ما يبقيني مستيقظا هو حالة الصمت على الخروقات الإسرائيلي اليومية لاستقلالنا وسيادتنا،".

ولفت الى أن لدى لبنان "نحو 150 خرقا جويا وبريا للقرار الأممي 1701، هذا ما يثير القلق"