باسيل يشيد بالاستثمار القطري ويدعو السعودية للقيام بالمثل

باسيل يشيد بالاستثمار القطري ويدعو السعودية للقيام بالمثلRead this story in English
أشاد وزير الخارجية جبران باسيل بالاستثمار القطري في لبنان، داعيا الممكلة العربية السعودية وباقي الدول العربية الى القيام بأمر مماثل.
وقال باسيل في مقابلة مع الاعلامية بيكي اندرسون لـCNN من دافوس "القطريون بصدد شراء سندات لبنانية وأدعو الآخرين للقيام بالأمر ذاته لأنه آمن وذو عائد جيد.. تعرفون لبنان وتعرفون أننا مررنا بأسوأ الظروف وخرجنا منها".
وأضاف "نحن نرحب بهم (السعوديون) للقيام بأمر مماثل وأكثر، وأعلم أنهم قاموا بهذا الأمر في السابق، ونحن نشجعهم ونشجع أصدقائنا للمساهمة والمحافظة على استقرار لبنان، والعالم لا يمكنه تحمل لبنان ينهار".
وردا على سؤال حول إن كانت التوترات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل تبقيه مستيقظا بالليل، قال باسيل "ما يبقيني مستيقظا هو حالة الصمت على الخروقات الإسرائيلي اليومية لاستقلالنا وسيادتنا،".
ولفت الى أن لدى لبنان "نحو 150 خرقا جويا وبريا للقرار الأممي 1701، هذا ما يثير القلق"
Bassil replied: “We should teach Washington and London maybe on how to run a country without a budget."
What arrogance! When you run a country without a budget there is no accountability and that is the way you like it.
why isn't this syrian foreign agent inviting Iran to follow suit? afterall, Iranian weapons put his daddy in law in power. without his daddy in law, he'd be selling fostok on a arabeye.
Yes he could educate the world on how to ruin a country and how to make millions on the back f others.
Bassil replied: “We should teach Washington and London maybe on how to run a country without a budget."
Does that explain why you have almost $90 billion in national debt?