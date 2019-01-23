أول انتخابات تشريعية في تايلاند منذ الانقلاب ستجري في 24 آذار

أعلنت اللجنة الانتخابية الاربعاء أن الانتخابات التشريعية في تايلاند، الاولى منذ انقلاب أيار/مايو 2014، ستتم في 24 آذار/مارس المقبل.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي "تم التوصل الى اتفاق لتحديد موعد الانتخابات في 24 آذار/مارس".

وهذه الانتخابات ارجئت مرارا من جانب العسكريين الذين يتولون الحكم. لكن الملك أعطى موافقته الاربعاء، ما دفع اللجنة الانتخابية الى الالتئام بعد ظهر اليوم نفسه.

واقترحت الحكومة العسكرية الاربعاء على اللجنة الانتخابية عدم تحديد موعد قريب من مراسم تتويج الملك المقررة بين الرابع والسادس من أيار/مايو، وخصوصا أنه "حدث تاريخي استثنائي".

وكان الجيش مهد الارضية السياسية لهذه الانتخابات عبر إقرار دستور أثار جدلا كبيرا في 2016 مع مجلس للشيوخ عين العسكريون جميع أعضائه وله كلمته في تعيين رئيس الحكومة.

كذلك، استغل رئيس الوزراء برايوت شان-او-شا هذه الفترة الزمنية للتأكد من ولاء العديد من الاحزاب الحديثة العهد. وبدأ حملة منذ أشهر في المناطق الريفية في البلاد بهدف اجتذاب الناخبين.

وتبدو المعارضة ضعيفة في مواجهته، بعد الإطاحة في 2006 و2014 باثنين من قادتها البارزين، يينغلوك شيناوترا وشقيقها تاكسين، اللذين لا يزالان في المنفى.