الموت يغيب المخرج اللبناني العالمي جورج نصر

توفي المخرج اللبناني العالمي جورج نصر، عن عمر يناهز 92 عاما.

ووضعت أعمال نصر، السينما اللبنانية على خريطة السينما العالمية، حينما عرض فيلمه "إلى أين؟" في مهرجان كان عام 1957، وكان أول فيلم لبناني يعرض عالميا، ثم أعيد عرض نسخة مرممة من الفيلم في مهرجان مرة أخرى، عام 2017، بعد مرور 60 عاما على عرضه الأول.

درس نصر السينما في الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الخمسينيات، حيث سافر إلى شيكاغو وكاليفورنيا، ثم تدرب في استوديوهات هوليوود لمدة عام، وبعدها في فرنسا، وعاد إلى لبنان عام 1955، وأنجز فيلمه "إلى أين؟".