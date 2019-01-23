أحد كبار تجار المخدرات في قبضة مخابرات الجيش

أحد كبار تجار المخدرات في قبضة مخابرات الجيشRead this story in English
أوقفت مديرية المخابرات في الجيش أحد أكبر تجار المخدرات في منطقة جبل لبنان.
وصدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيانا الاربعاء جاء فيه "في إطار ملاحقة تجار المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة المتابعة، تمكنت مديرية المخابرات بعد عملية نوعية في أحد فنادق منطقة جبل لبنان، من توقيف المدعو م.ب أحد كبار تجار المخدرات في المنطقة المذكورة والشريك الأساسي للمطلوب علي منذر زعيتر الملقب ب"أبو سلة"، في عمليات ترويج المخدرات، وبرفقته المدعوة ل.ح، وذلك بعد رصدهما من المديرية المذكورة وهما يقومان بأعمال الترويج في منطقة ضبية، وقد ضبطت بحوزتهما كمية مختلفة من المواد المخدِّرة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية متنوعة".
وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.
It said the man is “the main partner of the fugitive Ali Monzer Zoaiter, aka Abu Salleh.”
This ‘Resistance’ just took a direct hit, General Security director Major Gen Abbas Ibrahim will have him released in no time.
These people should hang so they can never be released from anywhere .
Hes innocent it was Israel that did it surely.....Since when do the Zooo3aytirs deal with drugs? plus the bearded goat has consistently called on his followers as ashraf el nas.