الحريري يحذر: الحكومة السبت وإما بدي فل

حذر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من انه سيعتذر إذا ما انتهى من تشكيل الحكومة السبت. وذلك بحسب ما نقل عنه مصدر متابع.

ونقل المصدر متابع لصحيفة "الانباء الكويتية" عن الحريري قوله "إما الحكومة قبل السبت المقبل (ربما المقصود قبل نهاية الشهر اي بعد بضعة ايام) وإما بدي فلّ".

وكان الرئيس المكلف قال بعد لقائه رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في كليمنصو منذ أيام، "كرئيس حكومة مكلف، أقوم بمشاورات، والاسبوع المقبل سأحسم قراري بشأن الحكومة".

هذا القول للحريري قد ترك انطباعين بحسب "الانباء" ما ان المخاض الحكومي اقترب فعلا واما ان الحسم الذي تحدث عنه الرئيس المكلف هو الاعتذار!

واضاف في تصريحه من كليمنصو "لسنا في حالة مواجهة مع احد، لقد تم التهجم علينا وعلى جنبلاط، ونحن نرصّ صفوفنا، هناك أمور تحدث ولن أتحدث عنها، نريد حكومة وحدة وطنية للجميع والخلافات الاقليمية داخل البلد لن توقف عملنا من اجل مصلحة المواطن".

لكن القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش نفى في مداخلة اذاعية لـ «صوت لبنان" ان يكون الاعتذار واردا، في حين أعرب النائب العميد شامل روكز عن اعتقاده ان الرئيس المكلف لن يعتذر، حتى ولو لوّح به.

وأضاف: الجو الحكومي ايجابي.