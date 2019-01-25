الحريري يحذر: الحكومة السبت وإما بدي فل

الحريري يحذر: الحكومة السبت وإما بدي فلRead this story in English
حذر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من انه سيعتذر إذا ما انتهى من تشكيل الحكومة السبت. وذلك بحسب ما نقل عنه مصدر متابع.
ونقل المصدر متابع لصحيفة "الانباء الكويتية" عن الحريري قوله "إما الحكومة قبل السبت المقبل (ربما المقصود قبل نهاية الشهر اي بعد بضعة ايام) وإما بدي فلّ".
وكان الرئيس المكلف قال بعد لقائه رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في كليمنصو منذ أيام، "كرئيس حكومة مكلف، أقوم بمشاورات، والاسبوع المقبل سأحسم قراري بشأن الحكومة".
هذا القول للحريري قد ترك انطباعين بحسب "الانباء" ما ان المخاض الحكومي اقترب فعلا واما ان الحسم الذي تحدث عنه الرئيس المكلف هو الاعتذار!
واضاف في تصريحه من كليمنصو "لسنا في حالة مواجهة مع احد، لقد تم التهجم علينا وعلى جنبلاط، ونحن نرصّ صفوفنا، هناك أمور تحدث ولن أتحدث عنها، نريد حكومة وحدة وطنية للجميع والخلافات الاقليمية داخل البلد لن توقف عملنا من اجل مصلحة المواطن".
لكن القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش نفى في مداخلة اذاعية لـ «صوت لبنان" ان يكون الاعتذار واردا، في حين أعرب النائب العميد شامل روكز عن اعتقاده ان الرئيس المكلف لن يعتذر، حتى ولو لوّح به.
وأضاف: الجو الحكومي ايجابي.
Practice the executive powers given to you by the constitution. Form a government and go to parliament for a confidence vote.
Spineless!
Face the idiots and form the government and let them be out of it if they do not agree. Do not run away and leave to them..
No guts no Glory!!! do the right thing and form a technocrat government with 12 ministers and go to parliament for a vote and even if you loose which will happen you can hold your head high and the Lebanese people will respect you..
If he leaves they will bring a Syrian puppet right into his seat before it even gets cold. Kizballah will not give up their terror grip over Lebanon that easily.