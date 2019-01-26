ست دول أوروبية تحدّد مهلة للرئيس الفنزويلي تحت طائلة الاعتراف بغوايدو

حددت إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا السبت للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات في بلاده وإلا فانها ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا" بالوكالة لتنضم إلى موقف دول أخرى منها الولايات المتحدة.

وتأتي المهلة الأوروبية مع تصاعد الضغوط الدولية على نظام مادورو للموافقة على إجراء اقتراع جديد، خصوصا مع اعتراف الولايات المتحدة وكندا ودول بارزة في اميركا اللاتينية بغوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة خلال تظاهرات حاشدة الأربعاء.

وفي السياق نفسه، اعلن الاتحاد الاوروبي على لسان وزيرة خارجيته فيديريكا موغيريني انه "سيتخذ اجراءات" اذا لم تتم الدعوة الى انتخابات في فنزويلا "في الايام المقبلة".

وقال رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز في إعلان رسمي بثه التلفزيون "إذا لم تتم الدعوة خلال ثمانية أيام إلى انتخابات نزيهة وحرة وشفافة في فنزويلا، فإن إسبانيا ستعترف بخوان غوايدو رئيسا".

وتبعه الرئيس ايمانويل ماكرون الذي قال إن فرنسا "مستعدة للاعتراف" غوايدو "رئيسا" لفنزويلا في حال عدم الدعوة إلى إجراء انتخابات "خلال 8 أيام".

وفي برلين، أوضحت مارتينا فيتز المتحدثة باسم الحكومة الالمانية في تغريدة "يجب ان يمنح للشعب الفنزويلي حق أن يقرر بحرية وأمان مستقبله. اذا لم تعلن انتخابات في غضون ثمانية أيام، فسنكون مستعدين للاعتراف بخوان غوايدو الذي يقود مثل هذه العملية السياسية، كرئيس بالوكالة".

- "ليس الرئيس الشرعي" -

وكتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على تويتر "بعد منع مرشحي المعارضة وتزوير صناديق الاقتراع والمخالفات في عمليات الفرز في الانتخابات التي تضيق بالعيوب، أصبح من الواضح أن (الرئيس) نيكولاس مادورو ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا".

وأضاف "غوايدو هو الشخص المناسب للمضي بفنزويلا إلى الأمام".

ولاحقا، صرح وزير الخارجية البرتغالي اوغوستو سانتوس سيلفا لاذاعة تي اس اف "اما ان يوافق نيكولاس مادورو على المشاركة في هذه الانتخابات والبدء بالعملية بحيث تقودها لجنة انتخابية مستقلة (...) واما نعترف بان السلطة الشرعية الوحيدة لاجراء هذه العملية الانتخابية هي الجمعية الوطنية ورئيسها" خوان غوايدو.

واضاف انه مع دول اخرى في الاتحاد الاوروبي "خلصنا الى ان اسبوعا واحدا سيكون مهلة مناسبة".

وانضمت هولندا مساء السبت الى موقف الدول الاوروبية الخمس، وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك "ينبغي ان يتمتع شعب فنزويلا بالحق في تقرير مستقبله كما يشاء".

واضاف في رسالة الى البرلمان "اذا لم تتم الدعوة الى انتخابات حرة وشفافة وديموقراطية في فنزويلا خلال ثمانية ايام، فان هولندا بدورها تعتزم الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا بالوكالة".

ورحب غوايدو بدعم القوى الأوروبية الكبرى.

وتاتي هذه الإعلانات المتزامنة والأكثر وضوحا من جانب دول في الاتحاد الأوروبي في وقت يستعد الاتحاد لبيان مشترك في ما يتعلق بموقفه من الأزمة في فنزويلا.

ولم يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على "اعلان مشترك" حول فنزويلا خلال اجتماعه الجمعة.

وكانت إسبانيا توّد أن يمارس الاتحاد ضغوطا على مادورو من أجل إجراء انتخابات فورية، لكن دولا مثل النمسا واليونان والبرتغال أبدت ترددا حيال ذلك.

وفي الرباط، دان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة السياسة الأميركية "التدميرية" في فنزويلا.

- مخاوف على غوايدو -

وترتبط إسبانيا، المستعمر السابق، ارتباطا وثيقا بفنزويلا، إذ يعيش حوالى 200 ألف من مواطنيها هناك. وأصر رئيس وزرائها سانشيز السبت على أن إسبانيا "لا تسعى إلى فرض حكومات او اطاحتها في فنزويلا، بل نريد الديموقراطية والانتخابات الحرة".

واعترضت المعارضة على إعادة انتخاب مادورو العام الماضي الذي يواجه معارضة دولية كبيرة، لكنه احتفظ حتى الآن بولاء الجيش القوي.

وحاول غوايدو، الذي وحّد المعارضة المنقسمة، هذا الاسبوع الحصول على تأييد الجيش عبر منحه عفوا لأي عسكري ينشق عن نظام مادورو، لكن بدون جدوى حتى الآن.

وردا على إعلان مادورو استعداده للقاء غوايدو، سارع الأخير إلى رفض المشاركة في "حوار شكليّ" بل دعا إلى تعبئة عامة ضد مادورو في الشوارع في تصعيد للأزمة التي خلّفت 26 قتيلا في مواجهات بين معارضي مادورو وقوات الأمن.

وأعنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أن أكثر من 350 شخصا اعتقلوا خلال تظاهرات هذا الاسبوع.

وحذّرت مفوضية الدول الاميركية لحقوق الانسان الجمعة من أن حياة غوايدو في خطر في خضم التوتر السياسي غير المسبوق في البلاد.

وتقود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط الدولية على مادورو، الذي يتهم واشنطن بالوقوف خلف محاولة "انقلاب" باعتبار نظامه "غير شرعي".

وأعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية بين كراكاس وواشنطن وأمهلت كراكاس الدبلوماسيين الأميركيين حتى السبت لمغادرة البلاد.

واكدت واشنطن انها لن تلتزم قرار مادورو لكنّها طلبت من الطاقم الدبلوماسي "غير الضروري" مغادرة البلد.