اتفاق بين الحريري وجنبلاط على تنسيق مواجهة التصعيد السوري

اتفق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على تنسيق مواجهة التصعيد السوري تجاههما.

وقالت مصادر مواكبة لصحيفة "الشرق الأوسط" الاحد، "إن ثمة توافقاً بينهما على التنسيق، خصوصاً في مواجهة التصعيد السوري تجاههما، وتحديداً بعد ادعاءات النظام السوري بأن الحريري وجنبلاط ورئيس حزب لقوات اللبنانية سمير جعجع يمولون الإرهاب".

وتُضاف تدخلات النظام السوري إلى الحملات اللبنانية الداخلية عبر ما يتعرض له الحريري من حملات من قبل الموالين لسوريا، فيما أعلنت الحرب على جنبلاط من قبل القيادات الدرزية الموالية لدمشق.

وعكست زيارة الحريري لجنبلاط في كليمنصو، أجواء إيجابية طرأت على العلاقة بين هما بعد فتور على خلفيات سياسية واقتصادية وغيرها.