فرنسا تحذر لبنان وتشترط تشكيل الحكومة قبل زيارة ماكرون

لوحت فرنسا بأن يصرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النظر عن زيارته التي كانت مقررة إلى بيروت في النصف الثاني من الشهر المقبل، في حال لم تتشكل الحكومة في غضون أسبوع.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" من مصادر فرنسية رفيعة بأن "لبنان الرسمي تلقّى إنذاراً من الدولة الفرنسية يتضمن احتمال مبادرة الرئيس الفرنسي إلى صرف النظر عن زيارته التي كانت مقررة إلى بيروت في النصف الثاني من الشهر المقبل إذا لم ترَ الحكومة النور في غضون أسبوع".

وكشفت المصادر الفرنسية أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمهل لبنان أسبوعاً كحد أقصى للوصول إلى توافق يدفع في اتجاه تشكيل حكومته.

وقالت "إن انقضاء هذه المهلة سيرتّب على الرئيس ماكرون - الذي يبدأ غداً جولة تقتصر على مصر وقبرص - تأجيل زيارته للبنان بذريعة أن لا مبرر لها في ظل استمرار الأمر الواقع الذي يعيق ولادة الحكومة".