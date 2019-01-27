القوات الاسرائيلية تستأنف أعمالها مقابل منتزهات الوزاني

استأنفت القوات الأسرائيلية أعمال رفع السواتر الترابية خلف الشريط التقني مقابل منتزهات الوزاني.

ونقلت بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، الأتربة والصخور الى الجهة الجنوبية من بلدة الغجر.

وأطلق الجيش الإسرائيلي في 4 كانون الأول عملية "درع الشمال" لتدمير أنفاق اكتشفها تمتدّ عبر الحدود من لبنان واتّهم حزب الله بحفرها.

وأعلن قبل أسبوعين تدمير ستة أنفاق، يمتد آخرها لعشرات الأمتار داخل إسرائيل وتمّ حفره على عمق 55 متراً.

وقبل أسبوعين، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال جولة قرب الحدود مع لبنان "لقد منعنا خطة حزب الله العملانية لاستخدام الانفاق لإدخال ما بين ألف وألفي مقاتل إلى الجليل والاستيلاء على قرى، وسنواصل القيام بذلك".

وأمس السبت علق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على موضوع"الانفاق" لاول مرة، لكنه لم يؤكّد أو ينف حفر حزبه لهذه الأنفاق، وما إذا كانت هناك أنفاق أخرى لم يتم اكتشافها بعد، لافتاً إلى أنّ هذه المسألة يجب أن تبقى "غامضة".

وقال "اكتشف الإسرائيلي بعد سنوات طويلة عدداً من هذه الأنفاق، وهذا الأمر لم يكن مفاجئاً لنا، والمفاجئ أنّ هذه الأنفاق طال وقتها حتى اكتشفها الإسرائيلي".