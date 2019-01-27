الحريري يواصل مساعيه الحكومية وسيلتقي عون في الساعات المقبلة

من المنتظر أن يعود رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى لبنان في الساعات المقبلة، لمنابعة جهوده المتعلقة بتأليف الحكومة.

وسيتوجه الحريري فور عودته للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون لتقويم المعطيات التي تجمعت لديه واتخاذ القرار المناسب في شأن الحكومة، بحسب ما توقعت مصادر متابعة لصحيفة "الحياة".

وفي انتظار تبيان ما حملته لقاءات باريس، أكدت مصادر متابعة للاجتماعات التي عقدها الحريري في بيروت، واجتماعه الأول مع وزير الخارجية جبران باسيل في العاصمة الفرنسية لـ"الحياة" إنها لم تسفر عن جديد، بل هي تدور في حلقة مفرغة تطرح فيها الأفكار القديمة التي كان طرحها باسيل، أي الأفكار الخمسة التي سبق أن أعلن أنه اقترحها على الرئيس المكلف، والتي باتت الأجوبة عليها معروفة ولم تلق تجاوباً حين طرحت قبل أسبوعين.

والافكار تشمل رفع عدد الوزراء إلى 32 - تسمية الوزير الممثل للقاء التشاوري من حصة رئيس الجمهورية على أن يكون من كتلته الوزارية - تسمية هذا الوزير من حصة الرئيس الحريري بعد استرجاعه المقعد السني الذي كان تنازل عنه للرئيس عون بحيث يسترد الأخير الوزير المسيحي الذي كان بادل به الحريري للحصول على وزير سني، ويعينه من حصته وإجراء تبديل في الحقائب بموازاة تعيين وزير ل"التشاوري" من حصة الرئيس عون.