الرئيس السوداني عمر البشير في القاهرة للقاء السيسي

وصل الرئيس السوداني عمر البشير قبيل ظهر الأحد الى القاهرة حيث استقبله نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في ثاني زيارة له الى الخارج منذ بدء التظاهرات الداعية الى رحيله قبل أكثر من شهر، حسبما ذكر مراسل وكالة فرانس برس في مطار العاصمة المصرية.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن مؤتمرا صحفيا مشتركا سيعقد بعد ظهر الاحد عقب لقاء الرئيسين السيسي والبشير.

وتأتي هذه الزيارة فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات ضد البشير إلى تنظيم اعتصامات في جميع ساحات البلاد الأحد تليها تظاهرات يومية حتى يوم الأربعاء.

وكان التجمع نفسه الذي يضم أطباء ومدرسين ومهندسين، دعا المحتجين إلى تظاهرات ليلية السبت. وذكر شهود أن بعض المحتجين حاولوا التجمع في بعض مناطق الخرطوم ليلا لكن لم تحدث تظاهرات كبيرة في العاصمة أو في أم درمان.

وتهز احتجاجات دامية السودان منذ 19 كانون الأول، عقب قرار الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف. وقد سقط خلالها ثلاثون قتيلا بحسب آخر حصيلة رسمية، في حين تحدثت منظمات غير حكومية عن أربعين قتيلا.

والشهر الماضي شهدت الخرطوم اجتماعا على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان.

في غضون ذلك، تلقت السلطات السودانية دعم القاهرة مع تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري في ختام لقاء مع البشير في الخرطوم في نهاية كانون الأول الماضي أن "أمن واستقرار السودان من أمن مصر واستقرارها".

وقال شكري أن بلاده "تثق في أن السودان سيتجاوز الظروف الحالية".

ومصر هي ثاني بلد يزوره البشير منذ بدء الاحتجاجات.

وخلال زيارة الى الدوحة في 22 كانون الثاني/يناير الجاري، قالت وسائل الاعلام القطرية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد "موقف بلاده الثابت في حرصها على وحدة السودان واستقراره".