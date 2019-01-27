نتانياهو: نصر الله يعيش حالة ارتباك شديدة

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التصريحات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله أمس السبت، معتبرا أنه يعيش حالة ارتباك شديدة لعدة أسباب.

وقال نتانياهو على تويتر: "كسر نصرالله أمس صمته. إنه يعيش حالة إرتباك شديدة وذلك لثلاثة أسباب".

أولا, بحسب تغريدة نتانياهو، "بسبب النجاح الباهر الذي حققناه في عملية درع الشمال، هو وعناصره بذلوا جهودا جبارة في السلاح المفاجئ الذي تشكله الأنفاق العابرة للحدود وفي حفرها، وعلى نقيض ما قاله، تم القيام بذلك خلال السنوات الأخيرة والأشهر الأخيرة. وفي غضون ستة أسابيع جردناه من هذا السلاح بشمل كامل".

وأضاف "ثانيا، نصرالله مُربَك بسبب الضيق المالي الذي يعيشه. السياسة التي انتهجناها بهدف استئناف العقوبات على إيران تبناها الرئيس ترامب بشكل واضح وحاد وهذا يلحق أضرارا جسيمة بمصادر التمويل التابعة لإيران ولوكلائها وعلى رأسهم حزب الله.".

ثالثا، وأيضا وفق ما غرد نتانياهو، "نصرالله يعيش حالة من الارتباك بسبب عزيمتنا".

ورأى أن "حزب الله يواجه القوة القاتلة التي يمتلكها جيش الدفاع الإسرائيلي. صدقوني، لديه أسباب جيدة كي يريد أن يتجنب الشعور بقوة ذراعنا".

وأمس السبت وجه نصر الله في مقابلة تلفزيونية رسالة لنتانياهو "بأن تكون حذراً في التمادي في ما تقوم به في سوريا"، مضيفاً "لا تخطئ التقدير ولا تأخذ المنطقة إلى حرب أو مواجهة كبرى".

وقبل أسبوعين، قال نتانياهو خلال جولة قرب الحدود مع لبنان "لقد منعنا خطة حزب الله العملانية لاستخدام الانفاق لإدخال ما بين ألف وألفي مقاتل إلى الجليل والاستيلاء على قرى، وسنواصل القيام بذلك".

وفي المقابلة التلفزيونية ردّ نصر الله على نتانياهو متسائلاً "هل سيعتمد حزب الله على أربعة أنفاق لإدخال الآلاف من مقاتليه من أجل عملية الجليل؟" لافتاً إلى أنّ أيّ عملية باتّجاه الجليل "تحتاج إلى كلّ الحدود ونحن نقرّرها في حال حصول حرب علينا".

وحذّر الأمين العام من أنّه "في أي لحظة يمكن أن يُتّخذ قرار بتعاط مختلف مع الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، من جانب القيادة السورية ومحور المقاومة" الذي يضمّ إلى دمشق حزب الله وداعمته طهران.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان ردّ الفعل قد يطال تل أبيب، أجاب نصر الله "في لحظة من اللحظات كلّ شيء ممكن".