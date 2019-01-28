فرنسا تعلق مساعداتها للجيش وماكرون يلغي زيارته لبنان

كشفت فرنسا على لسان وزير الخارجية جان - ايف لودريان أنها علقت مساعداتها للجيش، معنلة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألغى زيارته الى لبنان.

وقال لودريان لصحيفة "معاريف" الاسرائيلية: "فرنسا أوقفت الإمدادات العسكرية للجيش اللبناني وألغى الرئيس الفرنسي زيارته للبنان الشهر المقبل بسبب الرفض الكامل للأعمال العسكرية لحزب الله المدعوم من إيران".

وأشار الى "أننا أخبرنا الرئيس الإسرائيلي بأن اللبنانيين أنفسهم سيتغلبون على نزاعهم السياسي من أجل إقامة حكومة قريباً".

وكانت تقارير تحدثت عن أن فرنسا لوحت بانه سيتم إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى لبنان في حال لم تتشكل الحكومة.

وكانت تقارير تحدثت عن أن فرنسا لوحت بانه سيتم إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى لبنان في حال لم تتشكل الحكومة.

من جهة أخرى، لفت الى أن"عدداً من المسؤولين الفرنسيين طالبوا الرئيس الإسرائيلي رئوفين ريفلين، خلال زيارته لفرنسا، بألا تقوم إسرائيل بأي عمل عسكري ضد لبنان قبل تشكيل الحكومة".

والسبت صعد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله موقفه اتجاه اسرائيل, ووجه اىل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رسالة بأن "تكون حذراً في التمادي في ما تقوم به في سوريا"، متوجها اليه بالقول "لا تخطئ التقدير ولا تأخذ المنطقة إلى حرب أو مواجهة كبرى".

وحذّرمن أنّه "في أي لحظة يمكن أن يُتّخذ قرار بتعاط مختلف مع الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، من جانب القيادة السورية ومحور المقاومة".

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان ردّ الفعل قد يطال تل أبيب، أجاب نصر الله "في لحظة من اللحظات كلّ شيء ممكن".