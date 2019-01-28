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الصمد يطالب بأن يكون ممثل "التشاوري" من حصة التمثيل السني

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من Naharnet Newsdesk 11:09 ,2019 كانون الثاني 28
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طالب عضو "اللقاء التشاوري" النائب جهاد الصمد بأن يكون ممثل اللقاء من حصة التمثيل السني، محملا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مسؤولية "الخلل" في تشكيل الحكومة

وقال في حديث الى إذاعة صوت لبنان 93.3 "هناك خلل في عملية تشكيل الحكومة يتحمل مسؤوليته الرئيس سعد الحريري الذي يرفض التفاوض مع اللقاء التشاوري وفضّل الذهاب الى باريس للتشاور".

وطالب الصمد بأن يكون ممثّل اللقاء من حصة التمثيل السني في حكومة الوحدة الوطنية، وليست من حصة الرئيس المكلف أو رئيس الجمهورية.

ونبّه الصمد الى ان "الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي ضاغطٌ على الجميع ما يستدعي التنازل والتخلي عن الانانية للسير بالمعيار الواحد في عملية التأليف".

مصدرنهارنت
لبنان
التعليقات 1
Thumb janoubi 17:11 ,2019 كانون الثاني 28

Samad Reiterates Call for Consultative Gathering’s Representation

Agreed but in Syrian or Iranian parliaments.

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