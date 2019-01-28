بري يدعو هيئة مكتب المجلس للانعقاد: لن أقف متفرجا

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع عند الثانية عشر والربع من ظهر يوم الاربعاء في 30 كانون الثاني.

وكان بري أكد في حديث الى صحيفة "النهار" أنه "لن يقف متفرجاً". وقال ان مجلس النواب سيتحرك، وسيدعو هيئة مكتب المجلس إلى الانعقاد لتحديد جلسة نيابية، "وخصوصاً ان ثمة مواضيع لا يمكن السكوت عنها، ومن الضروري رفع الصوت من اجل اقرار الموازنة".

وأضاف "أنا، في اختصار، وليعلم الجميع، أنني لن أقف متفرجاً على انهيار البلد وهذه مسؤولية الجميع".

و انتقلت حركة المشاورات من بيروت الى باريس في عطلة نهاية الأسبوع، فالتقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كلاً من وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

ولفتت تقارير الى أن هذا الاسبوع سيكون حاسماً فعلاً، وان 4 شباط سيكون "موعداً نهائياً وبعده سيدخل البلد في مشكلة كبيرة لا يمكن التنبؤ بها".