ما علاقة مجموعة "الثورة السورية" بقرصنة موقع المطار؟Read this story in English
تعرض الموقع الإلكتروني لمطار رفيق الحريري في بيروت إلى قرصنة من قبل مجموعة أطلقت على نفسها اسم "مجموعة الثورة السورية".
ونشر القراصنة رسالة على صفحة الموقع، قالت إن هذا العمل موجه "إلى كل من قام بالاعتداء على اللاجئين السوريين"، وطالبوا بـ"محاسبة المتسببين بوفاة الطفل أحمد الزعبي".
وأكد المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي المهندس محمد شهاب الدين أن "موقع مطار بيروت الدولي تعرض للقرصنة الليلة الماضية، وقد سارعت المديرية للاتصال بالشركة المعنية، وتتم معالجة الأمر".
وأوضح أن "الموقع الرسمي للمديرية في المطار لم يتعرض لأي خرق أو هجوم الكتروني"،
وكانت وفاة الطفل السوري أحمد الزعبي قد أثارت جدلا في لبنان بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عناصر من بلدية بيروت وهي تطارد الزعبي قبل أن يتم العثور عليه ميتا بعد سقوطه داخل فتحة تهوية في إحدى البنايات.
Who the F is this al Zoubi?
Refugees are guests and shouldn’t be prosecuted unless they’re criminals.
“Syrian Revolutionary Group” similar to the "Free Sunni Brigades", a hezbollah owned and operated terror group.
Beirut Airport Website Hacked
What a useless waste of hackers' time. Who visits this website anyway!
seems that troll is missing the point. The only useful love tunnel is SOSeash one.
Surely that troll knows it by hard f***
Anyway now seriously, tu ne sais pas quoi faire d'autres que de prendre les vannes des autres au lieu d'être créatif et d'inventer de nouvelles choses? ;)
Oh yeah he is not creative so he is not lebanon but a dae-shit troll :) used by SOSeash
How deep is your love?