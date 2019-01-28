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ما علاقة مجموعة "الثورة السورية" بقرصنة موقع المطار؟

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من Naharnet Newsdesk 14:35 ,2019 كانون الثاني 28
W460

تعرض الموقع الإلكتروني لمطار رفيق الحريري في بيروت إلى قرصنة من قبل مجموعة أطلقت على نفسها اسم "مجموعة الثورة السورية".

ونشر القراصنة رسالة على صفحة الموقع، قالت إن هذا العمل موجه "إلى كل من قام بالاعتداء على اللاجئين السوريين"، وطالبوا بـ"محاسبة المتسببين بوفاة الطفل أحمد الزعبي".

وأكد المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي المهندس محمد شهاب الدين أن "موقع مطار بيروت الدولي تعرض للقرصنة الليلة الماضية، وقد سارعت المديرية للاتصال بالشركة المعنية، وتتم معالجة الأمر".

وأوضح أن "الموقع الرسمي للمديرية في المطار لم يتعرض لأي خرق أو هجوم الكتروني"،

وكانت وفاة الطفل السوري أحمد الزعبي قد أثارت جدلا في لبنان بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عناصر من بلدية بيروت وهي تطارد الزعبي قبل أن يتم العثور عليه ميتا بعد سقوطه داخل فتحة تهوية في إحدى البنايات.

مصدرنهارنت
لبنان
التعليقات 9
Thumb s.o.s 14:58 ,2019 كانون الثاني 28

Who the F is this al Zoubi?

Refugees are guests and shouldn’t be prosecuted unless they’re criminals.

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Thumb galaxy 15:19 ,2019 كانون الثاني 28

“Syrian Revolutionary Group” similar to the "Free Sunni Brigades", a hezbollah owned and operated terror group.

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Thumb janoubi 15:21 ,2019 كانون الثاني 28

Beirut Airport Website Hacked

What a useless waste of hackers' time. Who visits this website anyway!

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Thumb doodle-dude 15:23 ,2019 كانون الثاني 28

next they should hack @blablablabla's deep luv tunnel and reveal its secrets.

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Thumb blablablablabla 16:21 ,2019 كانون الثاني 28

seems that troll is missing the point. The only useful love tunnel is SOSeash one.

Surely that troll knows it by hard f***

Anyway now seriously, tu ne sais pas quoi faire d'autres que de prendre les vannes des autres au lieu d'être créatif et d'inventer de nouvelles choses? ;)
Oh yeah he is not creative so he is not lebanon but a dae-shit troll :) used by SOSeash

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Thumb s.o.s 17:53 ,2019 كانون الثاني 28

How deep is your love?

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Thumb beatryce 16:42 ,2019 كانون الثاني 28

Mon ami Jaafar: votre tunnel d'amour est-il fermé aujourd'hui?

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Thumb s.o.s 17:53 ,2019 كانون الثاني 28

Tunnel or autostrad ?

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Thumb justice 18:12 ,2019 كانون الثاني 28

it's a FREE-way

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