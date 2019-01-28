ما علاقة مجموعة "الثورة السورية" بقرصنة موقع المطار؟

تعرض الموقع الإلكتروني لمطار رفيق الحريري في بيروت إلى قرصنة من قبل مجموعة أطلقت على نفسها اسم "مجموعة الثورة السورية".

ونشر القراصنة رسالة على صفحة الموقع، قالت إن هذا العمل موجه "إلى كل من قام بالاعتداء على اللاجئين السوريين"، وطالبوا بـ"محاسبة المتسببين بوفاة الطفل أحمد الزعبي".

وأكد المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي المهندس محمد شهاب الدين أن "موقع مطار بيروت الدولي تعرض للقرصنة الليلة الماضية، وقد سارعت المديرية للاتصال بالشركة المعنية، وتتم معالجة الأمر".

وأوضح أن "الموقع الرسمي للمديرية في المطار لم يتعرض لأي خرق أو هجوم الكتروني"،

وكانت وفاة الطفل السوري أحمد الزعبي قد أثارت جدلا في لبنان بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عناصر من بلدية بيروت وهي تطارد الزعبي قبل أن يتم العثور عليه ميتا بعد سقوطه داخل فتحة تهوية في إحدى البنايات.