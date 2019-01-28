زاسبكين يستبعد حصول حرب بين اسرائيل و"محور المقاومة"

استبعد السفير السوري في لبنان ألكسندر زاسبكين حصول حرب بين اسرائيل و"محور المقاومة"، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية جبران باسيل.

وردا على سؤال عما إذا ما كنت روسيا متخوفة من حرب بين إسرائيل ومحور المقاومة بعد الضربات الإسرائيلية لسوريا وما يجري في ما يتعلق بالأنفاق، قال: "نحن ندعو دائما الى تهدئة الأمور، وأنا لا أرى أن هناك احتمالا لهذه الحرب. لكن يجب علينا أن نؤثر على الوضع ليكون هادئا ولا يرتفع تصاعديا".

وقال "كما جرت العادة تم التأكيد على التشابه في وجهات النظر والتفاهم العالي بيننا في ما يحدث على الساحة من قضايا أساسية".

وأبلغ زاسبكين باسيل، عن "بعض الخطوات الروسية في سوريا لمصلحة تطبيع الأوضاع والاستقرار والأمن والتسوية السياسية واستكمال القضاء على الإرهاب وإعادة النازحين وإعادة الإعمار".

وأضاف "أكدنا مرة أخرى على ضرورة التلاحم للشعوب والتوافق في المجتمعات وتطبيق العيش المشترك والأمن المتساوي للجميع".

وشدد على أن "في هذه الظروف علينا بذل الجهود من أجل تجاوز الخلافات وإيجاد المخارج للنزاعات. ومن المستغرب أن نسمع الدعوات للانقاذ، ومثالا على ذلك الدعوة الى مؤتمر في وارسو، من الواضح تماما انه سيكون ضد إيران"، لافتا الى أن "هذا مختلف تماما عن رؤيتنا للعيش المشترك ولتنقية الأجواء في المنطقة كهدف أساسي".