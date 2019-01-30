مساعد وزير الخزانة الاميركية يبدأ زيارته للبنان ويلتقي عون

بدأ مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب ماريشال بيللينغسليا زيارته الرسمية للبنان اليوم الاربعاء بلقاء مع رئيس الجمهورية في حضور السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد التي سترافقه في جولته على المسؤولين الكبار.

وأبلغ عون بيلينغسلي، ان "لبنان يشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال، وان القوانين اللبنانية تعاقب مرتكبي اي نشاطات مماثلة جزائيا وماليا، ويتم تطبيق هذه القوانين بحزم ودقة وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية".

واشار الى ان لبنان "أنشأ لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الارهاب، اضافة الى لجنة مماثلة لمكافحة تبييض الاموال"، لافتا الى ان "لبنان يقوم ايضا بالإجراءات التشريعية المطلوبة لمواكبة القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب، لا سيما بعد الانجاز الذي حققه الجيش اللبناني بالقضاء على التنظيمات الارهابية في الجرود الشرقية".

واكد الرئيس عون للمسؤول الاميركي ان "المعركة ضد الارهاب لم تنته وهي تحتاج الى تعاون المجتمع الدولي"، شاكرا الولايات المتحدة على "مساعداتها العسكرية للجيش اللبناني"، لافتا الى ان "النزوح السوري للبنان زاد في الاعباء الاقتصادية والامنية، ولا بد من ان يتعاون المجتمع الدولي للحد من هذه الاعباء".

وسيلتقي بيللينغسليا كل من رئيس مجلس الناوب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد عودة الأخير الى بيروت من زيارة خارجية.

وقالت مصادر واسعة الإطلاع تواكب الزيارة وشاركت في التحضير لها، لـ"الجمهورية"، انّ مهمة الموفد الأميركي استثنائية، وقد أدرجت رسمياً كما أرادت الإدارة الأميركية عند وضعها برنامج عمله تحت عنوان "الشراكة اللبنانية ـ الأميركية في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب"، خصوصاً انّ مهمة الموفد الأميركي هي مراقبة تنفيذ العقوبات التي تستهدف إيران وحزب الله تحديداً، والمؤسسات الإيرانية الموضوعة تحت العقوبات المفروضة ومعهما داعش والمنظمات الإرهابية والتثبّت من تطبيقها.

وقالت المصادر "انّ لبنان شريك أساسي في هذه المهمة، وملتزم تطبيق كل القرارات والقوانين التي ترعى حركة الأموال غير الشرعية في العالم، وخصوصاً عبر المصارف الأميركية الوسيطة بين مختلف القطاعات المصرفية في العالم".

ولذلك، سيتركّز النقاش على طريقة تنفيذ هذه القرارات، وخصوصاً تلك التي تعني القطاع المصرفي في لبنان على قاعدة الشراكة الوثيقة التي تقيمها الحكومة الأميركية مع المصرف المركزي والمؤسسات المالية اللبنانية.