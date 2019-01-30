بري: المساعي مستمرة لحسم مصير الحكومة هذا الاسبوع

رأى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنّ "ما حصل من تأخير في تأليف الحكومة بات معيباً ومهزلة حقيقية"، لكنه أكد انّ الاتصالات مستمرة سعياً الى حسم مصير الحكومة هذا الاسبوع.

واوضح بري أمام زواره أنّ "التشاور مستمر مع اللقاء التشاوري لإيجاد الصيغة المناسبة لتمثيله".

وفيما اعتبر أنه "من الصعب ان ينال اي طرف لوحده الثلث المعطّل"، أوحى بري بأنه ما من خيار امام الحريري سوى تشكيل الحكومة"، مستبعداً ان يقرر الاعتذار عن التأليف "علماً انني لا أزال متمسّكاً بتسمية لرئاسة الحكومة، كما انّ الأخ السيّد حسن نصرالله أطلق اشارات ايجابية في اتجاهه خلال مقابلته التلفزيونية الاخيرة".

وعلّق بري على احتمال لجوء الحريري الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال إذا تعذّر عليه تشكيل الحكومة الجديدة، فقال "إنّ مسألة تفعيل حكومة تصريف الاعمال ليست بالبساطة التي قد يظنها البعض".

وشدد على انه "مصمّم على عقد جلسة تشريعية قريبة، سواء تشكلت الحكومة هذا الاسبوع ام لم تتشكّل"، قائلا "إنّ هناك اموراً مالية ملحّة تتطلب إقراراً فورياً ولا تتحمل الانتظار لارتباطها بمصالح حيوية للدولة، وأنا لا أستطيع ان أتفرّج على الانهيار المتدرّج والمتدحرج من دون أن أفعل شيئاً".

وفي هذا الاطار، توقع رئيس المجلس انعقاد الجلسة التشريعية مطلع الاسبوع المقبل.