رئيس الوزراء الايطالي يزور لبنان الأسبوع المقبل

يزور لبنان الاسبوع المقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزبه كونتي الذي سيعقد لقاءات مع الرؤساء الثلاثة.

وأكدت الخارجية الإيطالية لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" ان "الحكومة الجديدة ستستمر بدعم لبنان ولم تتغير السياسة الإيطالية تجاهه".

من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع الإيطالية ان روما "تقيم عاليا الدور الذي تقوم به الكتيبة الإيطالية ضمن قوات حفظ السلام في جنوب لبنان لتطبيق القرار 1701، معتبرة بحسب ما أفادت صحيفة "الجمهورية" أن "تجربة الكتيبة الإيطالية وهي الأكبر (أكثر من ألف عنصر) تربطها بالسكان المحليين علاقات متينة تؤكد أهمية هذا الدور".

ونفت "الدفاع الايطالية" ما ذكر في الأسابيع الماضية عن "إمكانية سحب القوات الكتيبة الإيطالية من قوات حفظ السلام لأسباب تتعلق بالموازنة"، لافتة إلى أن "إيطاليا تدرس الانسحاب من أفغانستان خلال 12 شهرا".