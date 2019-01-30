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رئيس الوزراء الايطالي يزور لبنان الأسبوع المقبل

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من Naharnet Newsdesk 13:05 ,2019 كانون الثاني 30
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يزور لبنان الاسبوع المقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزبه كونتي الذي سيعقد لقاءات مع الرؤساء الثلاثة.

وأكدت الخارجية الإيطالية لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" ان "الحكومة الجديدة ستستمر بدعم لبنان ولم تتغير السياسة الإيطالية تجاهه".

من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع الإيطالية ان روما "تقيم عاليا الدور الذي تقوم به الكتيبة الإيطالية ضمن قوات حفظ السلام في جنوب لبنان لتطبيق القرار 1701، معتبرة بحسب ما أفادت صحيفة "الجمهورية" أن "تجربة الكتيبة الإيطالية وهي الأكبر (أكثر من ألف عنصر) تربطها بالسكان المحليين علاقات متينة تؤكد أهمية هذا الدور".

ونفت "الدفاع الايطالية" ما ذكر في الأسابيع الماضية عن "إمكانية سحب القوات الكتيبة الإيطالية من قوات حفظ السلام لأسباب تتعلق بالموازنة"، لافتة إلى أن "إيطاليا تدرس الانسحاب من أفغانستان خلال 12 شهرا".

لبنان
التعليقات 2
Thumb whyaskwhy 15:34 ,2019 كانون الثاني 30

Hurray! we have been waiting for years, neigh centuries for his visit! I guess the president of Zambia cancelled so Giuesspe gets to hobnob with the usual set of over rated political dweebs of Lebanon.

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Thumb roflmfao 17:11 ,2019 كانون الثاني 30

Dude.. you're being too hard on Giuesspe.. he's only coming here to referee.. the yearly Spaghetti sauce festival.. in 7rajel.. this year's secret ingredient.. Bassil.. umm.. sorry.. in mean Basil..

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