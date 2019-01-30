توضيح فرنسي بشأن زيارة ماكرون للبنان وتجميد المساعدات للجيش

نفت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، التقارير التي تحدثت عن انّ باريس طلبت من اسرائيل عدم توجيه أي ضربة عسكرية للبنان قبل تشكيل الحكومة.

كذلك نفت ان يكون وزير الخارجية جان إيف لودريان أبلغ أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون سيُلغي زيارته للبنان في حال عدم تأليف الحكومة، او أن تكون فرنسا أوقفت مساعداتها للجيش اللبناني في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة.

وأعلنت المسؤولة الفرنسية، في بيان وزّعته سفارة فرنسا في لبنان، انّ بلادها "تولي عناية خاصة للوضع في لبنان"، وأملت في "تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن".

وشددت على "أنّ هذا أمر ضروري من أجل ضمان سيادة لبنان وأمنه واستقراره في ظل السياق الإقليمي العصيب".

وأملت من السلطات اللبنانية والشركاء الدوليين «التقيّد بالالتزامات التي قُطِعَت إبّان مؤتمر الأرز الاقتصادي (CEDRE) ومؤتمر روما 2 وتطبيقها بكاملها، مؤكدة ان فرنسا "ستواصل التقيد بالتزاماتها ودعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي".

ودعت إلى "الامتثال التام لقرارات مجلس الأمن، وأشادت بالتزام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تسعى إلى المحافظة على الهدوء على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل".