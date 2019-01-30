تشكيل الحكومة: الفرزلي يعلن ان الامور في خواتيمها وبري يؤكد العمل على بعض التفاصيل

أعلن نائب مجلس النواب ايلي الفرزلي ان الامور بشأن تشكيل الحكومة الى خواتيمها، فيما نقل النائب علي بزي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله ان العمل يجري لوضع اللمسات الاخيرة على بعض التفاصيل.

وقال الفرزلي بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي في عين التينة، "اننا خلقنا شبكة أمان كبدائل في حال لم تتشكل الحكومة".

ولفت الى أنه "تم الأخذ بعين الإعتبار كل الإحتمالات وما تقتضيه المصلحة العامة وسيتم التصرف على أساسه من قبل الرئيس بري، والأمور إلى خواتيمها"، مضيفا "لكن ما تقول فول تيصير بالمكيول".

بدوره، أعلن النائب علي بزي، بعد لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة، "ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتبر ان الاتصالات التي حصلت تركزت على نقطتين هما كيفية تمثيل اللقاء التشاوري وبعض اللمسات على بعض الحقائب".

وقال: مبدأ تمثيل "اللقاء التشاوري" تم الإتفاق عليه، وهناك بعض اللمسات على بعض الحقائب والإشكالية هي أين يكون وزير "التشاوري" ومن حصة من".

وأعلن ان رئيس الحكومة المكلف قام بعمله بالاتصال مع الاطراف الاساسية، وان الرئيس بري قام بواجباته خلال اليومين الماضيين بهدف التسهيل، لأن وضع البلاد والعباد لم يعد يحتمل اضاعة الفرص.

وعن اجتماع هيئة مكتب المجلس وموعد الجلسة المقبلة، قال بزي: "ان تحديد موعد جلسة نيابية يعود تحديده حصرا للرئيس بري وليس للهيئة"، مشيرا الى ان جدول الاعمال الجلسة التي ينوي الدعوة اليها يضم 9 بنود، 6 مشاريع قوانين و3 اقتراحات.