إتفاقيّة إقليميّة جديدة لمجموعة بنك سوسيته جنرال في لبنان وماستركارد

في أعقاب الشراكة بين بنك سوسيته جنرال في لبنان وماستركارد عام 2016، يعزّز SGBL اليوم تعاونه مع شريكه العالمي المتخصّص بنظام الدفع عن طريق بطاقة الائتمان من خلال ضمّ شركاته التابعة، بدءاً ببنك سوسيته جنرال - الأردن (SGBJ) .

في عالم حوّل فيه الابتكار الرقمي المشهد المصرفي، ودفع المصارف للانتقال إلى الدفع الإلكتروني والرقمي، سوف يمهّد هذا التعاون الطريق لتطوير الدفع الإلكتروني في الأردن، وتعزيز التوجّه نحو الاقتصاد اللانقدي.

تعقيباً على ذلك، صرّح نائب المدير العام لـSGBL والمدير المالي للمجموعة، جورج صغبيني قائلاً: " لطالما كانت مجموعة بنك سوسيته جنرال في لبنان في طليعة التكنولوجيا. إنّ أولويّتنا الرئيسيّة هي تقديم أعلى مستوى من الخدمة لزبائننا وتعزيز الابتكار بأسرع وقت ممكن، من خلال توفير حلول دفع جديدة ومبتكرة، آمنة وذكية بإستمرار، في لبنان وفي الخارج".

وأضاف "ها نحن اليوم نمضي قدماً من خلال شراكة إقليميّة مع ماستركارد، مع انضمام شركتنا التابعة في الأردن إلى هذا التعاون. سوف يستفيد زبائننا في SGBJ من أفضل المنتجات والخدمات التي ستساعدهم في الاستفادة من تجربتهم المصرفيّة على أكمل وجه".

من جهته، قال خالد الجبالي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ماستركارد: "نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع بنك سوسيته جنرال في لبنان أكثر فأكثر بهدف مضاعفة جهودنا لخلق نظام دفع رقمي مزدهر في المنطقة".

وأضاف "يشكّل تعاوننا مع بنك سوسيته جنرال - الأردن خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف، بحيث سنعمل سويّاً على مواصلة تقديم طرق دفع آمنة وذكيّة للزبائن وذلك من خلال استخدام أحدث تقنياتنا. كما يعزّز هذا التعاون التزامنا المستمر برؤية ماستركارد الهادفة إلى "العالم اللانقدي"".