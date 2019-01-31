لازاريني: لبنان واسرائيل لا يريدان حربا والحدود بينهما الاكثر استقرارا

لازاريني: لبنان واسرائيل لا يريدان حربا والحدود بينهما الاكثر استقراراRead this story in English
أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى لبنان فيليب لازاريني أن الحدود اللبنانية مع إسرائيل هي من أكثر المواقع استقراراً في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الطرفين (لبنان وإسرائيل) لا يريدان الحرب.
وقال لازاريني في حديث لـ"الشرق الأوسط" إن الأمر الجيد في الحدود الجنوبية يتمثل في أن الطرفين لا يريدان الحرب حتى الآن، مضيفاً: "ما دام أنه لا أحد يريد الحرب، فهذا يعني انتفاء حدوثها، وعلينا البناء على ذلك".
وذكر أنه "خلال السنوات القليلة الماضية، قدمت الأمم المتحدة تقاريرها لمجلس الأمن بشكل دوري، وقالت إن المخاطر الأساسية تتمثل بخطر سوء التقدير، أي أن تخرج الأمور عن السيطرة فجأة".
لكنه أكد أنه لا مصلحة لأحد في التصعيد و"لهذا السبب أنا أعتقد أن علينا أن نعمل على معالجة الأمور باستمرار، بما يتخطى تركها تتصاعد".
ولفت الى أن "ملف الأنفاق يقترب من أن يكون سوء تقدير، وهو ما يتطلب انتباهاً جماعياً للتأكد من عدم الاتجاه إلى تلك المنطقة من الخطر"، مشددا على أن الحدود الجنوبية هي واحدة من أكثر المناطق استقراراً في الشرق الأوسط منذ أكثر من 12 عاماً، أي منذ إصدار القرار الدولي (1701)، آملاً أن يستمر الوضع كذلك.
وتوتر الوضع الأمني على الحدود الجنوبية في كانون الاول الماضي إثر إطلاق إسرائيل معركة "درع الشمال" الهادفة إلى تدمير أنفاق حزب الله، ما استدعى استنفاراً عسكرياً على جانبي الحدود، تبعه باستئناف القوات الإسرائيلية بناء جدار إسمنتي في نقاط حدودية متحفّظ عليها، ما زاد التأزم في المنطقة.
Lazzarini: Lebanon-Israel Border Most Stable in Region
and Lebanon is the only country in the region with occupied land by an enemy and has the only 'resistance' in the region!
The resistance guarantee for survival depends on its ability to insure Israel is not threatened or harmed. No change for Lebanon but if Israel does intend to break that truce then the bearded goat will threaten to raise Gabriel's gates again...from 400m below the ground.