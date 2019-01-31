جنبلاط يستبعد تشكيل حكومة قريبا: لن أتنازل عن الصناعة والتربية

استبعد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط أن تتشكل الحكومة في الايام القليلة المقبلة.

وقال في حديث مع صحيفة "ذا ناشيونال الاماراتية" "من المستبعد أن يشكّل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من قوله إنه واثق من حصول انفراج بعد ثمانية أشهر من إجراء الإنتخابات النيابية في لبنان".

وأضاف "فرصة تشكيل الحريري للحكومة قريبًا ضئيلة ما لم يسحب أرنبًا من قبعته".

وكشف جنبلاط أنه طُلب منه مؤخراً تقديم تنازلات، قائلا "رفضت ذلك بلطف"، مؤكدا أنه لن يتنازل عن وزارتَي الصناعة والتربية التي كان قد وُعد بهما الحزب التقدمي الإشتراكي.

وأوضح أنه "على المستوى الشخصي، ليس لدي أي مشكلة مع الحريري. أمّا على المستوى السياسي، فهناك اختلافات جوهرية بيننا، لا سيما بما يتعلّق بموضوع الخصخصة".

ورأى أن "الحكومة تدفع ثمنًا باهظًا لشركات خاصة لكي تعمل في مصفاة طرابلس ومحطة كهرباء دير العمار".