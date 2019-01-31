الحريري يحصل على موافقة "مبدئية" من جعجع بشأن الثقافة ويحمل التشكيلة الى بعبدا

توجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا مساء الخميس حاملا معه التشكيلة النهائية للحكومة بعد قرابة سنة من العرقلة والتعطيل، وذلك بعد أن أخذ موافقة من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على التخلي عن حقيبة الثقافة مقابل حقيبة التنمية الادارية، وتبعه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكشفت قناة "الـ mtv أن مراسيم التشكيل قد تصدر الليلة.

وفي التفاصيل، قبلت "القوات" التخلي عن حقيبة الثقافة كي يتم منحها لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وافق على التخلي عن حقيبة "البيئة" لمصلحة التيار "الوطني الحر".

وعرض على "القوات" حقيبتي التنمية الادارية أو الاعلام، الا أنها اختارت حقيبة التنمية الادارية.

وكان الحريري عرض على رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط التخلي عن حقيبة الصناعة بغية إعطائها لبري، الا أن جنبلاط رفض. وأكد لصحيفة "ناشيونال الاماراتية" عدم استعداده للتخلي عن حقيبتي التربية والصناعة.

وكثرت حركة الاتصالات واللقاءات في الساعات القليلة، إذ تواصل وزير الخارجية جبران باسيل مع المعاون السياسي لحزب الله حسين خليل لجوجلة النقاط الخلافية. بحسب ما أفادت قناة الـ mtv.

وفيما يتعلق بالوزير السني، فيبدو بحسب تقارير أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيختار حسن مراد نجل عضو "اللقاء التشاوري" النائب عبد الرحيم مراد "لاعتبارات مناطقية".

اما بالنسبة للنقطة الخلافية التي برزت حول تموضع الوزير السني المستقبل، فتم إيجاد حل وسطي لها يقضي بأن

يلتزم ممثل "التشاوري" في الحكومة المقبلة بحضور اجتماعات اللقاء من جهة واجتماعات تكتل "لبنان القوي" إذا طلب منه من جهة أخرى، على أن ينسق مع "اللقاء" ومع رئيس الجمهورية في آن واحد.

ومنذ قليل أكد كرامي أن "التشاوري" سيبادل انفتاح رئيس الجمهورية بانفتاح، مؤكدا ان لا مانع لدى اللقاء من أن يحضر ممثلهم في الحكومة اجتماعات "لبنان القوي".

واليوم الخميس، أكد النائبان أن لا صحة للاخبار التي تحدثت عن أنهما يعترضان على تسمية حسن مراد نجل النائب عبد الرحيم مراد كوزير في الحكومة المقبلة. وقالا أن "التشاوري" يوافق على أي اسم من الاسماء الثلاثة التي طرحت وهي: حسن مراد، طه ناجي وعثمان مجذوب.

يشار الى أن الحريري وبحسب تقارير كان قد وضع فيتو على اسم حسن مراد واقترح اسم عثمان مجذوب، الا ان وزير الخارجية جبران باسيل تمسك بمراد حليف "الوطني الحر" في البقاع الغربي، ورفض مجذوب حليف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الشمال.