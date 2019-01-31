ملف التشكيل في خواتيمه: لمسات أخيرة على الحقائب وحل لتموضع وزير "التشاوري"

لا تزال الاتصالات مستمرة بين جميع الاطراف لوضع اللمسات الاخيرة على ملف تشكيل الحكومة، وسط تقارير عن أن يتم التشكيل يوم غد الجمعة.

وفي هذا الاطار، تواصل وزير الخارجية جبران باسيل مع المعاون السياسي لحزب الله حسين خليل لجوجلة النقاط الخلافية. بحسب ما أفادت قناة الـ mtv.

ويتم حاليا بحسب القناة، وضع اللمسات شبه النهائية على موضوع الاسماء وتبادل الحقائب.

وكانت تقارير تحدثت عن أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعمل على حصول حركة أمل على وزارة الصناعة من حصّة الحزب الاشتراكي أو وزارة الثقافة من حصّة حزب القوات اللبنانية، وإعطاء القوات بدلاً منها حقيبة وزارة الشؤون الإدارية من حصة تيار المستقبل، وحصول المستقبل على حقيبة الإعلام. الا ان رئيس "الاشتراكي" وليد جنبلاط أكد لصحيفة "ناشيونال الاماراتية" أنه لن يتخلى عن حقيبتي التربية والصناعة.

أما الموضوع الثاني الذي يجري البحث فيه، يتعلق بتموضع وزير "اللقاء التشاوري". ووفق الـmtv يسعى الاطراف الى التوصل لحل وسطي يقضي بأن يلتزم ممثل "التشاوري" في الحكومة المقبلة بحضور اجتماعات اللقاء من جهة واجتماعات تكتل "لبنان القوي" إذا طلب منه من جهة أخرى، على أن ينسق مع "اللقاء" ومع رئيس الجمهورية في آن واحد.

وأفادت القناة عينها أن الامر يحتاج ربما الى اتفاق مكتوب.

وكانت صحيفة "الاخبار" كشفت أن عضوا "التشاوري" النائبان جهاد الصمد وفيصل كرامي يرفضان أن يحضر ممثلهم في الحكومة اجتماعات "لبنان القوي".

واليوم الخميس، أكد النائبان أن لا صحة للاخبار التي تحدثت عن أنهما يعترضان على تسمية حسن مراد نجل النائب عبد الرحيم مراد كوزير في الحكومة المقبلة. وقالا أن "التشاوري" يوافق على أي اسم من الاسماء الثلاثة التي طرحت وهي: حسن مراد، طه ناجي وعثمان مجذوب.

يشار الى أن الحريري وبحسب "الاخبار" يضع فيتو على اسم حسن مراد ويقترح اسم عثمان مجذوب.

وقالت مصادر قريبة من الحريري إنه سيتمسّك بالفيتو، مرجّحة، في حال إصرار عون على مراد، أن يعمد رئيس الحكومة إلى منح الوزير جمال الجراح حقيبة الداخلية، ليتمكن خدماتياً من مواجهة مراد في البقاع الغربي.