ايطاليا دخلت في انكماش اقتصادي في نهاية 2018

دخلت إيطاليا في حالة انكماش اقتصادي في نهاية 2018 مع تراجع إجمالي ناتجها الداخلي للفصل الثاني على التوالي متأثرا بتباطؤ الاقتصاد الأوروبي والتوتر التجاري العالمي.

وقال المعهد الوطني للإحصاءات الخميس إن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0,2 بالمئة في الربع الثالث من 2018، بعد انخفاض بنسبة 0,1 بالمئة في الربع الثالث. ويتمثل "الانكماش التقني" بتراجع إجمالي الناتج الداخلي لفصلين متعاقبين.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أعلن الأربعاء أنه يتوقع انخفاضا جديدا في الربع الأخير من 2018، لكنه عبر عن تفاؤله في استئناف النمو في النصف الثاني من 2019.

وبلغت نسبة النمو 0,8 بالمئة لمجمل 2018.

والانخفاض الذي سجل في الفصل الثالث من العام الماضي، جاء بعد 14 فصلا من الارتفاع الطفيف على التوالي.

ويتأثر النمو الإيطالي بتباطؤ الاقتصاد الأوروبي وخصوصا الألماني، والتوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة وحذر الشركات الإيطالية التي تميل في مثل هذه الأجواء، إلى خفض استثماراتها.

ويمكن أن يعقد هذا المناخ خطط التحالف الشعبوي الحاكم الذي وضع ميزانيته على أساس نسبة نمو تبلغ 1 بالمئة العام المقبل، في تقديرات اعتبرها الخبراء والمؤسسات الدولية مفرطة في التفاؤل.