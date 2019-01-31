أسماء بعض الوزراء في الحكومة المقبلة.. ووزارة الداخلية بيد إمرأة

حلت عقدة "الحقائب" بعد إيجاد حل لعقدة تموضع ممثل "اللقاء التشاوري" في الحكومة التي يبدو أنها على قاب فوسين من الولادة.

وكشفت قناة "الجديد" عن أسماء وزراء بعض الاحزاب في الحكومة المقبلة.

بالنسبة لوزراء التيار "الوطني الحر" أفادت القناة أنه "من المرجح بقاء الوزير سليم جريصاتي وزيرا من حصة الرئيس ميشال عون إنما يكون وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية وتؤول حقيبة العدل الى البير سرحان".

وستمنح وزارة الاقتصاد لمنصور بطيش، ووزارة البيئة لفادي جريصاتي، والطاقة لندى بستاني.

بالنسبة لوزراء حزب الله: محمود قماطي وزير دولة، جميل جبق وزير الصحة، ويبقى محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة.

وفيما يتعلق بوزراء الحزب "التقدمي الاشتراكي": فوزارة التربية ستمنح لاكرم شهيب، والصناعة لوائل أبو فاعور، على ان يكون صالح الغريب وزير دولة ممثلا للنائب طلال إرسلان.

وصالح الغريب هو إبن أخ الشيخ نصر الدين الغريب الذي يعترف به كل من إرسلان والوزير السابق وئام وهاب كشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز بدل من الشيخ نعيم حسن.

وقالت قناة الـ mtv ان حقيبة الداخلية ستشكل مفاجأة قبل أن تكشق ان وزيرة المال السابقة ريا الحسن ستستلمها.

وبحسب القناة عينها، تم استحداث وزارة جديدة هي وزارة التكنولوجيا والاستثمار وستمنح الى عادل أفيوني المحسوب على النائب نجيب ميقاتي.

ومن المتوقع أن تصدر مراسيم التشكيل الليلة، بعد تسوية تخلى فيها رئيس حزب ا"لقوات" سمير جعجع عن حقيبة الثقافة لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيتخلى بدوره عن حقيبة البيئة لصالح التيار "الوطني الحر".

وستمنح خقيبة الاعلام للقوات بعد الاصرار عليها.

وستكون الحكومة العتيدة خالية من الثلث المعطل بعد تسمية وزير سني من حصة رئيس الجمهورية من المتوقع بحسب تقارير ان يكون حسن مراد نجل النائب عبد الرحيم مراد، مقابل أن يشارك باجتماعات "اللقاء التشاوري" وتكتل "لبنان القوي" في آن.