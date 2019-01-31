جعجع يقرر تبديل حقيبة "الثقافة" بـ"التنمية الادارية" تسهيلا لولادة الحكومة

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قراره بتبديل حقيبة الثقافة بحقيبة التنمية الادارية بعد تقارير عن أنه يفضل حقيبة الاعلام، مشترطا أن يكون هذا التبديل مرهونا بتشكيل فوري للحكومة.

وقال جعجع في مؤتمر صحفي عقده في معراب مساء الخميس "لقد كانت أشهر طوال أدمت الوطن والمواطن قامت فيها القوى السياسية بتعطيل الحكومة عبر مطالب غير محقة وغير عادلة ، وإلقاء كل شيء على كاهل رئيسي الحكومة المكلف والجمهورية، وحتى اللحظة الاخيرة حاول البعض ابتزاز الرئيس المكلف بحقيبة من هنا وحقيبة من هناك، ما دفع به النداء على أصحاب النوايا الحسنة والغيارى على الدولة من بينهم القوات للمساعدة في تذليل اخر العقبات".

ولفت الى أن القوات لم تبخل يوما في سبيل لبنان حتى بتقديم الدماء فكيف بتبديل حقيبة بحقيبة اخرى.

عليه، أعلن جعجع قراره "بتبديل حقيبة الثقافة بالتنمية الادارية، لكنه لفت الى أن "هذه المبادلة مشروطة بولادة الحكومة فورا".

وشرح جعجع أسباب اختياره حقيبة التنمية الادارية، فقال "ان التحضير للحكومة الالكترونية جاري العمل عليه، لافتا الى ان القوات أعدت الاقتراحات ومشاريع القوانين لولادتها.

وأضاف "يقع على عاتق وزارة التنمية الادارية تطبيق الاليات المناسبة للتعيينات في الدولة، وهذا يشكل حافزا للقوات بهذه الحقيبة".

يشار الى أن جعجع تخلى عن الثقافة لصالح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تخلى بدوره عن حقيبة البيئة لصالح التيار "الوطني الحر".

وليست المرة الاولى التي يتخلى بها جعجع عن مطالبة بغية تسهيل عملية التشكيل، ففي المرة السابقة تخلى عن مطلبة بـ4 حقائب وقبل بثلاثة قبل أن تتعثر الولادة وتخلق العقدة السنية.