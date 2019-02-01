ترامب يتحدّث عن "تقدّم هائل" في المفاوضات التجارية مع بكين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّ "تقدماً هائلاً" تحقّق في المفاوضات التجاريّة بين واشنطن وبكين اللتين تُحاولان التوصّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بينهما.

وفي رسالة قرأها في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض أحد أعضاء الوفد الصيني، يقول الرئيس الصيني شي جينبينغ إنّ العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تمرّ بمرحلة "حاسمة".

ويضيف الرئيس الصيني "آمل أن يُواصل الطرفان العمل باحترام متبادل، وآمل أن نحافظ على اتصال وثيق بطرق مختلفة".

من جانبه وصف ترامب هذه الرّسالة بأنها "رائعة"، لافتا إلى أنّ الطرفين المجتمعين منذ الأربعاء في واشنطن قد أحرزا تقدّماً في مناقشاتهما.

كما أعلن الرئيس الأميركي أنّ المفاوضين الأميركيّين سيتوجّهون إلى الصين "في بداية شباط".

وقد وافقت الصين خلال المحادثات التجاريّة مع الولايات المتّحدة، على زيادة وارداتها من السلع الأميركيّة وتعزيز التعاون في مجال حماية الملكيّة الفكريّة، بحسب ما ذكرت الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة.

ووافقت بكين في محادثات الأربعاء والخميس على زيادة الواردات من "المنتجات الزراعيّة الأميركيّة ومنتجات الطاقة والسّلع الصناعيّة"، بحسب الوكالة.